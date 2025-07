Dronekauhu leviää: Lentotukikohtia hylätään

Venäjän asevoimat joutuu joko vahvistamaan lentotukikohtiensa suojarakenteita tai hylkäämään lentokenttiä droneuhan vuoksi, toteaa Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava ukrainalainen evp-upseeri X-palvelussa.

Hänen mukaansa viimeaikaiset satelliittikuvat (Airbus Pléiades/Copernicus Sentinel) viittaavat siihen, että Venäjä rakentaa suojarakenteita joissakin lentotukikohdissaan Ukrainan 1. kesäkuuta tekemän Hämähäkinverkko-operaation jälkeen.

Näyttävässä operaatiossa Ukraina iski räjähteillä lastatuilla droneilla Venäjän lentotukikohtiin.

Tatarigami on avointen lähteiden tiedusteluun erikoistuneen Frontelligence Insight -analyysiyhtiön perustaja.

Halinon lentotukikohdassa Kurskin alueella venäläisjoukot näyttävät saaneen valmiiksi tai lähestulkoon valmiiksi noin kymmenen vahvistettua suojarakennusta maapeitteellä, 12 betonista suojarakennusta ilman maapeitettä ja kahdeksan hallimaista rakennelmaa.

– Sakyn lentotukikohdassa (miehitetyllä) Krimillä näyttää olevan valmiina ainakin 12 betonista tehtyä bunkkerimaista rakennelmaa (suojarakennusta), joita Venäjän ilmavoimat käyttää aktiivisesti. Olemme tunnistaneet sekä suihkukoneita että suurempia droneja, mukaan lukien Orion, näiden vahvistettujen suojien sisällä, Tatarigami kertoo.

Murmasnksin alueella sijaitsevassa Olenjan lentotukikohdassa ja Saratovin alueella sijaitsevassa Engels-2-lentotukikohdassa, joihin on sijoitettu Venäjän strategisia pommikoneita, ei ole havaittavissa näkyviä pyrkimyksiä lentokenttien suojan vahvistamiseksi.

– Ja viimeisenä vahvistimme jälleen kerran, että Dzhankoin lentotukikohdassa, joka sijaitsee (miehitetyllä) Krimillä lähellä tärkeää rautatielogistiikan keskuspaikkaa ja joka oli erittäin aktiivinen vuonna 2022, ei tällä hetkellä ole suihkukoneita, helikoptereita tai kuljetuslentokoneita. Toimia lentokentän suojan vahvistamiseksi ei ole myöskään havaittu, Tatarigami sanoo.

– Yhteenvetona voidaan todeta, että Venäjän joukot joutuvat sopeutumaan joko rakentamalla vahvennettuja rakenteita tai hylkäämällä haavoittuvaisia lentokenttiä niiden logistisesta kätevyydestä huolimatta. Samaan aikaan nämä toimenpiteet vaikuttavat reaktiivisilta ja niistä puuttuu koordinoitu lähestymistapa kaikkien mahdollisten kohteiden välillä.

One and a half months after the successful Operation Spiderweb, which targeted and destroyed Russian strategic bombers, our latest satellite imagery shows bomber wreckage still at several airfields, with the largest concentration at Belaya. A thread with updates on airbases: pic.twitter.com/HdsHgFqZsP

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) July 13, 2025