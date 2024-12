Venäjällä kokeiltiin internetistä irtautumista

Venäjän Kaukasuksella on järjestetty harjoitus, jossa koko alueen internet-yhteydet katkaistiin vuorokaudeksi. Asiasta kertoo tsetsenialainen oppositioryhmittymä NIYSO viestipalvelu X:ssä.

Harjoitus järjestettiin Tsetsenian, Ingušian ja Dagestanin tasavalloissa, ja se alkoi perjantai-iltapäivällä kello 16. Internetyhteydet palaavat lauantaina samaan aikaan.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi, että internetkatkon takana oli Viestinnän, tietotekniikan ja joukkotiedotusvälineiden liittovaltion valvontapalvelu Roskomnadzorin vuosittainen harjoitus. Harjoituksen tarkoitus oli ”vahvistaa Venäjän internetinfrastruktuurin valmius turvata tärkeimpien ulko- ja kotimaisten palveluiden saatavuus tahallisten ulkomaisten vaikutustoimien varalta”.

Virallisesti kyseessä oli siis harjoitus siltä varalta, että ulkomaat yrittäisivät estää venäläisten pääsyn internetin.

Vuonna 2019 Venäjän presidentti Vladimir Putinin hyväksymän asetuksen mukaan Roskomnadzorin on harjoiteltava internet-yhteyksien sulkemista vuosittain.

Venäläisen tietoliikenneyhtiö Ellkon tiedotteessa kuitenkin kerrottiin, että harjoituksen tarkoitus on harjoitella pääsyn rajoittamista ulkomaisille internet-sivustoille.

– Roskomnadzorin harjoitusten yhteydessä, joissa harjoitellaan pääsyn rajoittamista internetin ulkomaisiin osiin, tänään kello 16.00 alkaen joillekin sivustoille pääsyssä on rajoituksia. […] Valitettavasti emme voi vaikuttaa asiaan, yhtiö kertoi Telegram-viestissä.

Internet-katko herätti alueen asukkaissa negatiivisia reaktioita. Lukuisat Chernovik-median lukijat ottivat lehteen yhteyttä ja valittelivat yhteyksien toimimattomuudesta. Viestien mukaan esimerkiksi taksin tilaaminen venäläisellä Yandex Taxi -palvelulla ei onnistunut.

– Monet nettisivut, mukaan lukien meidän venäläiset sivumme, eivät lataa. Mikään ei toimi, harmitteli Dagestanin Mahatškalassa asuva käyttäjä.

Tapaus ei ole ensimmäinen tahallaan aiheutettu internet-katko. Alkuvuodesta maassa oli laajoja internetkatkoja, joiden uskotaan liittyvän Venäjän pyrkimyksiin irtautua internetistä ja luoda sen tilalle uusi Kremlin hallitsema ”suvereeni internet”.

Russia has reportedly conducted an internet blackout drill aimed at cutting off access to the global web. Officially, the restrictions are said to last for just one day. pic.twitter.com/VtqCQifzKl

— NIYSO (@niyso_eng) December 6, 2024