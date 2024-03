Venäjällä ja Ukrainalla on toinen rintama Sudanissa

Venäjä on kasvattanut vaikutuspiiriään Afrikassa jo vuosia Wagner-ryhmän avulla, ja Jevgeni Prigožinin murhan jälkeen Venäjän puolustusministeriö otti ryhmän operaatiot haltuunsa. Wagnerilaiset ovat olleet erityisen ahkerasti mukana kullankaivuussa Sudanissa tukien samalla paikallisia aseellisia ryhmiä. Saadakseen apua niitä vastaan Sudanin presidenttineuvoston puheenjohtaja Abdel Fattah al-Burhan kääntyi Ukrainan johdon puoleen.

Ukrainan syyt vastata pyyntöön olivat ilmeiset: Sudanilla on Afrikan suurimpia asevarastoja, joista al-Burhan on toimittanut aseita Ukrainalle heti Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien. Mutta erikoisjoukkojen lähettämisessä Sudaniin on mukana muutakin kuin liittolaisen auttamista kapinallisia vastaan. Ukrainalle se on osa strategiaa heikentää Venäjän sotilaallisia ja taloudellisia operaatioita ulkomailla, nostaa sodan hintaa Kremlille ja toimia muurina Venäjän vaikutuspiirin leviämistä vastaan niillä alueilla, joissa länsi ei halua toimia.

Wagnerilla on pitkään ollut Afrikan sotilasjunttien kanssa tuottavia sopimuksia, joihin kuuluu myös kaivostoimintaa. Sudanissa ryhmä kaivaa kultaa ja kouluttaa nopean toiminnan joukkoja, joita sitten käytetään kaivosten vartioinnissa.

Sudanin viranomaisten mukaan vain 30 prosenttia kaivetusta kullasta rekisteröidään maan keskuspankissa, ja neljän miljardin dollarin edestä kultaa menee mustan pörssin markkinoille suuren osan jäädessä venäläisille.

Wagner alkoi toimittaa aseita Sudanin kapinallisryhmille viime huhtikuussa. Ukrainan erikoisjoukot saapuivat Sudaniin elokuussa ja alkoivat toteuttaa operaatioita kapinallisia vastaan käyttäen hyväksi pimeänäkölaitteita, joita ei kapinallisilla ole. He ovat myös kouluttaneet hallituksen joukkoja erityisesti droonien käytössä.

Aluksi ukrainalaiset eivät kohdanneet Wagnerin omia sotilaita, mutta marraskuussa saapunut uusi ryhmä sai vangiksi yhden ja tappoi kaksi venäläistä sekä kymmenkunta sudanilaista, joilla oli Wagner-ryhmän tunnukset. Ukrainan tavoite Sudanissa on tehdä Venäjän kultakaivoksista kannattamattomia.