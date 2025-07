Venäjällä ihmetellään: Rintamalle lähetetään vanhuksia

Venäjän armeijan sotilaat ovat yhä vanhempia, arvioi brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen viestipalvelu X:ssä.

Owen viittaa viestissään sosiaalisessa mediassa levinneeseen videoon, jossa noin 70-vuotias venäläissotilas vaappuu kohti etulinjaa. Videolla muut sotilaat pilkkaavat iäkästä sotilasta, joka pystyy hädin tuskin kävelemään.

– Tässä on toveri tanssija. Parhaimmistoa! Puna-armeijan eliittiä! Voi pojat, 137. kaartin maahanlaskuprikaati järisee tällaisista taistelijoista, venäläissotilas naureskelee videolla.

Owenin mukaan tiedot iäkkäistä venäläissotilaista perustuvat itsenäisen venäläismedia Verstskan selvityksiin. Sen mukaan rintamalle lähetettävät sotilaat ovat enenevissä määrin ”isoisiä”, eli yli 50-vuotiaita.

Pääsyynä ikäihmisten värväämiseen ovat laajat miehistötappiot.

Vuoden 2024 kesän jälkeen eräs Donetskissa taistellut venäläisyksikkö menetti yli puolet miehistöstään, noin 500 sotilasta, kaatuneina tai haavoittuneina. Korvaavista sotilaista yli puolet oli ”isoisiä”.

Talvella 2025 sosiaalisessa mediassa taas levisi video, jossa 62-vuotias sotilas ontui eteenpäin lumen peittämällä tiellä Luhanskin alueella.

– Tällaisia taistelijoita meille värvätään. Ihmiset [ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi] typeryydestään, mutta sotilaskomissariaattien on löydettävä jotain, nuorempi sotilas kommentoi videolla.

Sotilaskomissariaateilla on valtavat paineet täyttää niille asetetut värväyskiintiöt. Se tarkoittaa, että värvättyjen taistelukyky on toissijainen ominaisuus. Pakollisten terveystarkastusten tulokset joko sepitetään tai jätetään huomiotta.

– Sotilas on voinut menettää raajoja tai silmänsä, hänellä voi olla kuollettava tauti, tai hän voi olla pyörätuolissa, mutta hänet voidaan silti luokitella taistelukykyiseksi, Owen tiivistää.

Erään viranomaislähteen mukaan Moskovassa värvättyjen sotilaiden keski-ikä onkin noussut neljästäkymmenestä viiteenkymmeneen vuoden 2024 aikana.

– Miehistöpulan vuoksi Venäjän hallitus on pidentänyt asepalveluksen kelpoisuusikää useissa aselajeissa. Sopimussotilas voi nyt palvella 70-vuotiaaksi asti, Owen kertoo.

Tämäkään luku ei ole tiukka yläraja. Lokakuussa 2024 Taka-Baikalin alueella asuva 76-vuotias Viktor Vazhen allekirjoitti sotilassopimuksen. Samana vuonna 100-vuotias toisen maailmansodan veteraani yritti myös värväytyä, mutta saikin palkinnoksi mitalin presidentti Vladimir Putinilta.

Tiettävästi vanhin kaatunut Ukrainassa kaatunut sotilas on 72-vuotias Mihail Šuvalov Habarovskista. Hän yritti värväytyä ”Donetskin kansanarmeijaan” jo vuonna 2014, mutta tuolloin hänet hylättiin. Vuonna 2022 hän pääsi täysmittaisen hyökkäyssodan myötä Venäjän armeijaan – ja kaatui siellä nopeasti.

Iäkkäitä sotilaita kaatuukin Owenin mukaan rintamalla paljon.

Mediazonan selvityksen mukaan sodassa on tähän mennessä kaatunut yli 5000 yli 50-vuotiasta sopimussotilasta. Samassa ikäluokassa tavallisia ja mobilisoituja sotilaita on kaatunut alle 500. Kaatuneiden määrä on ollut korkeimmillaan kesällä 2024.

Vanhat sotilaat aiheuttavat harmia myös taistelutovereilleen. Nuorempien sotilaiden mukaan ikäihmiset eivät jaksa kantaa painavia reppuja tai kaivaa juoksuhautoja. He myös sairastelevat jatkuvasti.

– He ovat aina sairaita. Joko heidän jalkoihinsa sattuu, tai heidän päihinsä sattuu, ja he ovat myös hitaita, eräs venäläissotilas tuskailee.

Owen arvioi, että iäkkäät sotilat tietävät kuolevansa. He kuitenkin rationalisoivat päätöstään eri tavoin, joihin kytkeytyy usein Kremlin propaganda. Ikäihmiset sanovat esimerkiksi pelkäävänsä Naton panssarien etenevän Venäjälle.

Toinen merkittävä syy värväytymiselle on taloudellinen: Sopimussotilaalle maksetaan avokätisiä palkkioita.

– Tänä päivänä tyypillinen vapaaehtoinen […] on mies, joka tulee sotilastoimistoon perheensä kanssa, ja kaikki ymmärtävät, mitä hän tekee, sanoo sosiologi Kirill Rogov.

– Tätä palkkiota käytetään asunnon ostoon juuri naimisiin menneelle pojalle […] ja toiselle pojalle, joka on menossa yliopistoon. Hän tekee loikan, sosiaalisen loikan perheensä puolesta.

