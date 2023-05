Venäjän sotapropagandistit ihmettelevät päätöstä ottaa rintamakäyttöön ikivanhoja T-54- ja T-55-taistelupanssarivaunuja.

– Vielä viitisen vuotta sitten en olisi koskaan uskonut, että Venäjän armeija ”purkisi” (varastoista) T-55-vaunuja taistellakseen niillä, todetaan suositulla venäläisellä Zapiski Veterana -sotapropagandakanavalla.

Zapiski Veterana jakaa Telegramissa paljon kuvamateriaalia ja venäläistietoja Ukrainan rintamalta.

Venäjän taistelupanssarivaunutilanne Ukrainassa heikkenee edelleen, minkä vuoksi Kaukoidän varastoista on alettu kuljettaa kohti länttä T-54- ja T-55-vaunuja.

Ensimmäiset T-54-sarjan panssarivaunut otettiin käyttöön Neuvostoliiton armeijassa 1940-luvun puolivälissä ja lopussa. T-55-sarja otettiin käyttöön vuonna 1958.

Venäjä on viime kesästä lähtien siirtänyt vanhoja T-62-panssarivaunuja Ukrainan rintamalle. Aiempaan T-55-panssarivaunuun pohjautuva neuvostoliittolainen T-62-malli otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa 1960-luvun alussa.

Large Russian channel author "Veteran's Notes", who calls for the extermination of Ukrainians all the time, is in a bit of denial:

"Five or so years ago, I would never have believed that the Russian Army would be "unpacking" the T-55 in order to fight with them." pic.twitter.com/ZFekoQYACH

