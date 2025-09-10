”Venäjää hyödyttävää” – vasemmistoliiton Nato-puheille tyrmäys

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo arvostelee puolustusliitto Naton tavoitetta lisätä puolustusmenoja kaikissa jäsenmaissa.

Saramo sanoi mediatilaisuudessa Strasbourgissa, että on ”järjetön ajatus” nostaa puolustusmenot viiteen prosenttiin esimerkiksi Belgiassa ja Espanjassa. Hänen mukaansa Belgia ei tulisi tarvittaessa suojaamaan Suomea tai Puolaa, joten rahat valuisivat vain palkka-armeijan kustannuksiin.

Europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok./EPP) sanoo vasemmiston tekevän EU:ssa Venäjää hyödyttävää politiikkaa vastustamalla satsauksia puolustukseen ja yrittämällä siirtää huomiota Venäjän uhkasta ja Ukrainan tukemisesta kohti toissijaisia asioita.

– Kaikella kunnioituksella kollegaa kohtaan – Saramo ei tiedä alkuunkaan mistä puhuu. Naton konventionaalinen pelote perustuu nimenomaan siihen, että kaikki jäsenmaat osoittavat siirrettävissä olevia joukkoja yhteiseen puolustukseen ja jakavat riskit, Pekka Toveri kirjoittaa X:ssä.

Hänen mukaansa Naton nykyinen heikkous on siitä, että siirrettävien joukkojen määrän ja laadun on annettu vuosikymmenten varrella rapautua. Suomessa kuitenkin harjoittelee muun muassa amerikkalaisia joukkoja Louisianasta saakka, minkä lisäksi Baltiaan on pysyvästi sijoitettu joukkoja Britanniasta, Saksasta ja Espanjasta.

– Ja vaikka Belgian maavoimat on päästetty todella heikkoon kuntoon, on sillä esimerkiksi kyvykästä ilmavoimaa tukemaan Suomea. Ajatus, että Naton rajamaat hoitavat veren vuotamisen, ja muut lähettävät vain shekin ja toivottavat parasta, on absurdi ja rapauttaisi yhteisen puolustuksen, Pekka Toveri toteaa.

Mepin mukaan on selvää, että Euroopan unionin pitää satsata itäisten jäsenmaidensa puolustukseen ja sotilasliikkuvuuteen. Tämän lisäksi tarvitaan joukkoja ja suorituskykyjä liittolaismaista. Toveri huomauttaa, että Euroopan puolustus ei voi olla vain 5,6 miljoonan suomalaisen ja parin miljoonan Baltian maiden kansalaisen varassa.

– Se on 500 miljoonan eurooppalaisen yhteinen asia, ja kaikkien maiden on jaettava kuormaa niin resurssien käytön kuin sotilaiden riskien osalta. Siksi tarvitaan yhtäläiset satsaukset kaikilta mailta. Ja väite, että tähän ei olisi varaa, on vanha vale, Pekka Toveri sanoo.