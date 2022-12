”Venäjää ei ole koskaan rangaistu hirvittävistä rikoksistaan”

Liettuan varaulkoministeri Egidijus Meilūnas varoittaa Euroopan olevan vaarassa tulevien vuosikymmenien aikana, jos Venäjä ei joudu tilille voimapolitiikastaan.

– Venäjä on niin aggressiivinen ja brutaali, koska se ei joutunut koskaan vastuuseen eikä sitä rangaistu hirvittävistä rikoksistaan: Ukrainan Holodomor-nälänhätä 1932–33, aggressio Puolaa vastaan 1939, Liettuan, Latvian ja Viron miehitys vuosina 1940 ja 1945, Tshekkoslovakia vuonna 1968 ja Afganistan 1979, aggressio Georgiaa vastaan 2008 ja Ukrainaa vastaan 2014, Egidijus Meilūnas luettelee tviitissään.

Hänen mukaansa rankaisemattomuus johti siihen, että Venäjä luuli voivansa aloittaa uuden sodan ilman seurauksia.

– Sen vuoksi Venäjä aloitti brutaalin hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Jos Venäjä ei joudu tilille teoistaan, tulee Eurooppa olemaan vaarassa seuraavat vuosikymmenet. On korkea aika oikeudelle ja rangaistuksille, varaulkoministeri jatkaa.

