Venäjä yrittää tehdä Karjalasta sotilaallisen etuvartioaseman

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Moskova on pitänyt Kaliningradia tärkeänä Venäjän etuvartioasemana lännessä. Nyt toista sotilaallisen voiman keskusta yritetään muodostaa Karjalaan Suomen Nato-jäsenyyden takia, kirjoittaa eläköitynyt CIA:n ja Yhdysvaltain ulkoministeriön analyytikko Paul Goble Jamestown-säätiön sivuilla.

– Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti näistä aikeista aiemmin tänä vuonna osana suunnitelmiaan Venäjän armeijan laajentamisesta seuraavien vuosien aikana. Koska Suomen liittyminen Natoon merkitsee Venäjän ja läntisen liittouman välisen suoran laajenemista yli 1 200 kilometriä, niin puolustusministeri korosti Venäjän sotilasvoiman luomisen sinne olevan elintärkeää. Tämä merkitsee uuden, noin 100 000 miehen armeijan muodostamista Karjalaan, Goble kirjoittaa.

Venäjä kohtaa analyytikon mukaan kuitenkin isoja haasteita tavoitteen saavuttamisessa. Karjalan infrastruktuuri on huonossa kunnossa. Samalla sodanvastaiset asenteet ovat levinneet laajalle, koska alue on menettänyt suuren määrän miehiä Ukrainan sodassa.

Sota on myös romahduttanut Karjalan talouden.

– Keskushallinto ei ole korvannut karjalaisille sitä menetystä, ja he ovat vihaisia. Sodanvastainen aktivismi on levinnyt Karjalassa, ja yhden karjalaisen pikkukaupungin asukkaat ovat jopa ottaneet merkittävän askeleen luomalla Facebook-sivun, jossa he voivat keskustella sodasta ja sen vastustamisesta.