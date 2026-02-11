Venäjä yrittää tappaa Telegramin ja jättää omat sotilaansa etulinjassa pulaan

Riippumattoman Meduza-uutissivuston mukaan Venäjän Z-bloggaajat ovat perin ärtyneitä Kremlin määräämien uusimpien viestipalvelu Telegramiin kohdistuvien rajoitusten takia. Ensimmäiset suuret häiriöt viestipalvelun toiminnassa alkoivat ilmetä maanantaina. Tiistaina liittovaltion sensuurivirasto Roskomnadzor vahvisti, että se estää ja rajoittaa Telegramin toimintaa.

Venäjän hyökkäystoimia tulevat Z-bloggaajat ovat itse aktiivisia pääasiassa juuri Telegramissa.

– Valitettavasti emme voi poistaa Starlinkia käytöstä ukrainalaisilta. Mutta voimme poistaa Telegramin käytöstä venäläisiltä. Ja jos voimme, miksi emme tekisi sitä, irvaili Venäjän ilmavoimien toimintaan keskittynyt Fighterbomber-kanava viitaten aiemmin helmikuussa Venäjän asevoimia kohdanneeseen katastrofiin. Tuolloin satelliitti-internetpalvelu Starlinkin vastaanottimet pakotettiin rekisteröitäviksi Ukrainassa, jotta ne toimisivat. Venäläiset, jotka olivat alkaneet käyttää näitä vastaanottimia hyökkäysdrooneissaan, jäivät ilman yhteyksiä.

Venäläisillä on joidenkin raporttien mukaan ollut tämän jälkeen vaikeuksia käyttää edes varakommunikaatioyhteyksiä, sillä heidän omat elektronisen sodankäynnin järjestelmänsä häiritsevät niitä. Ja kun joukot eivät saa toisiinsa yhteyttä, ne erehtyvät luulemaan omia vihollisiksi. Syntyy nimellä ”friendly fire” tunnettu tilanne, jossa joukot ampuvat ja tuhoavat omiaan. Näin tapahtunut ukrainalaisen partisaaniryhmä Ateshin mukaan ainakin Zaporižžjan seudulla. 12 venäläissotilaan ryhmä tuhoutui kokonaan omiensa tulituksessa.

Internet-yhteyttä tarvitaan väistämättä, jos aikoo toistaa hyökkäysdronen välittämää kuvaa. Ja ilman kuvaa suurta osaa ainakin pienemmistä drooneista on vaikea tai jopa mahdoton ohjata. Myös hyökkäysten koordinointi tapahtuu viestiryhmissä.

Starlinkin lopettaminen on pakottanut venäläiset sotilaat järjestelmineen siirtymään entistä painokkaammin venäläisiin verkkoihin. Mutta esimerkiksi ukrainalaisten sotilaiden suosima ja venäläistenkin aiemmin runsaasti käyttämä Discord on estetty venäläisissä verkoissa jo vuonna 2024, joten Telegram on jäänyt luontevaksi sotilasviestinnän muoto Venäjän sotilaille.

Vaan ei ole enää.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov oli keskiviikkona epäuskoinen. Asiasta kertovan talousmedia RBK:n mukaan Peskov ei voinut kuvitellakaan, että etulinjassa käytettäisiin viestipalvelua.

– Nämä kysymykset pitäisi oikeastaan osoittaa puolustusministeriölle. Minusta ei ole mahdollista että etulinjassa viestitään Telegramin tai jonkin muun viestipalvelun avulla. Vaikeaa, jopa mahdotonta kuvitella, Peskov sanoi ja painotti, että lain mukaan Telegramia täytyy rajoittaa ja lakia täytyy noudattaa joten Roskomnadzor-virasto toimii lain mukaan.

Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että Venäjällä edes viranomaiset eivät ole luopumassa Telegramin käytöstä ennen kuin on aivan pakko. Esimerkiksi liittovaltiotasoinen vakavien rikosten tutkintakomitea Sledkom julkaisi tiistain aikana Telegram-kanavalleen yhteensä 32 tiedotetta ja vastaava tahti jatkui keskiviikkonakin. Puolustusministeriö julkaisi sekin omalla Telegram-kanavallaan tiistaina yhteensä 25 tiedotetta.