Kreml yrittää luoda pakotevastaista koalitiota Saksaan

Venäjän pyrkimyksenä on luoda Saksaan Ukrainan tukemista vastustava poliittinen koalitio, paljastuu eurooppalaisten tiedustelupalvelujen haltuunsa saamista asiakirjoista. Asiasta uutisoi The Washington Post. Dokumenttien mukaan Kremlin strategien päämääräänä on Saksan poliittisten äärilaitojen yhteistyön edistäminen, ja lehden tekemien haastattelujen perusteella venäläiset ovat olleet yhteydessä niin vasemmistolaisen Die Linken kuin oikeistopopulistisen AfD-puolueen edustajiin.

Dokumentit ovat The Washington Postin mukaan suora todiste siitä, että Venäjä pyrkii sekaantumaan Saksan sisäpolitiikkaan.

Vaikka Die Linke ja Afd, eli Vaihtoehto Saksalle, edustavatkin liittopäivien äärilaitoja, on puolueita yhdistänyt torjuva suhtautuminen Venäjän vastaisiin pakotteisiin sekä Ukrainan aseelliseen tukemiseen. Kreml pyrkii ruokkimaan sodanvastaista mielialaa Saksassa, ja siten lyömään kiilaa myös Ukrainaa tukevan länsiliittouman sisälle. Asiantuntijoiden mukaan Venäjä toimii nyt kuin Neuvostoliitto kylmän sodan aikoina, jolloin itäinen suurvalta yritti manipuloida länsieurooppalaista rauhanliikettä.

Dokumenttien mukaan Kremlin sisäpiiriin kuuluva Sergei Kiriyenko linjasi viime kesänä ryhmälle venäläisiä poliittisia strategeja Saksan olevan nyt Venäjän poliittisten tavoitteiden ”fokuksessa”. AfD:n ohella venäläisiä kiinnostaa etenkin yhteistyö Die Linken näkyvimpiin poliitikkoihin kuuluvan Sahra Wagenknechtin kanssa. Vasemmistolaisena maahanmuuttokriitikkona profiloituneen Wagenknechtin on spekuloitu suunnittelevan oman puolueen perustamista, mutta kiistää itse jyrkästi väitteet Venäjä-yhteyksistä ja yhteistyöstä oikeistopopulistien kanssa.

Kreml taas kiistää yhdysvaltalaislehdelle ikinä sekaantuneensa eurooppalaisten valtioiden sisäpolitiikkaan. Dokumenttien mukaan Kiriyenko on kuitenkin määritellyt Venäjän tavoitteiksi EU:n ja Naton mustamaalaamisen sekä saksalaisten käännyttämisen Venäjä-pakotteita vastaan.

Venäläiset strategit ovat dokumenttien perusteella suunnitelleet sosiaalisen median trollauskampanjoita sekä iskulauseita Ukrainan tukemista vastustaviin mielenosoituksiin Saksassa. Strategit ovat pitäneet Kremlin virkamiehiä säännöllisesti ajan tasalla hankkeistaan.

Yksi venäläisten kanssa yhteyksissä ollut saksalaisvaikuttaja on Wagenknechtin ex-puoliso Ralph Niemeyer, joka on omien sanojensa mukaan yhä tekemisissä vasemmistopoliitikon kanssa. Vaikka Wagenknecht ei ex-miehen mukaan tule turvautumaan Moskovan tukeen, ymmärretään Venäjällä Niemeyerin sanoin Wagenknechtin ja AfD:n välisen koalition ”potentiaali”.

Myös AfD:n ulkopoliittinen puhehenkilö Petr Bystron pitää äärivasemmiston- ja oikeiston yhteistyötä houkuttelevana. Bystron on ollut Saksassa otsikoissa muun muassa Valko-Venäjälle tekemänsä matkan takia. Venäjän liittolaismaan ulkoministerin tuolloin tavanneen Bystronin mukaan Saksan politiikan äärilaidan ovat löytämässä toisensa ilman Moskovan tukeakin. Hän muistuttaa sekä Wagenknechtin että AfD:n kannattajien vastustaneen pandemian aikaisia koronarajoituksia.

– Tämä koalitio on jo täällä. Ihmiset ovat kaduilla, he ovat jo täällä. He seisovat rinta rinnan, hän sanoo.