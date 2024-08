Evp-kenraali: Ukraina harhauttaa Kurskissa

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kommentoi CNN:n lähetyksessä Ukrainan sotilasoperaatiota Venäjän Kurskin alueella.

– Venäjän puolustus tällä alueella ei ole todennäköisesti kovin hyvällä tasolla. Siellä ei ole ollut kovin paljon toimintaa. Siellä on rajavartioston ja joitakin asevoimien joukkoja.

Venäläisten sotabloggareiden mukaan Ukrainan joukot ovat vallanneet Sudzhan kaupungin Kurskin alueella. Joidenkin arvioiden mukaan ukrainalaiset ovat edenneet tätäkin pidemmälle, jopa 25 kilometrin syvyyteen.

Hertling ei kuitenkaan usko, että kyseessä on erityisen suuri Ukrainan hyökkäysoperaatio. Hänen mukaansa kyseessä voi olla tietyn tavoitteen omaava yllätyshyökkäys vihollisen asemia vastaan.

– Silloin tarkoituksena ei ole vallata alueita ja pitää niitä hallussa.

Kyse voi olla myös harhautusiskusta, jonka tarkoituksena on vetää Venäjän joukkoja pois etelämpänä sijaitsevasta Ukrainan Donetskin alueen etulinjasta, jossa hyökkääjä on edennyt hitaasti raskaissa taisteluissa.

Hertling katsoo lisäksi, että Ukrainan operaatio voi olla voimannäyttö.

– Tarkoituksena on hämmentää vihollista ilman (laajamittaista) taistelukosketusta.

Hän korostaa täydennyksien ja logistiikan tärkeyttä raskaan kaluston osalta, jos Ukraina haluaisi operaatiollaan vallata ja pitää alueita hallussaan.

– Tällaiselle joukolle pitää toimittaa ruokaa, vettä, polttoainetta ja ampumatarvikkeita, jos taisteluita halutaan jatkaa pidempään.

– Sanoisin, että on yli 50 prosentin todennäköisyys sille, että tämä (Ukrainan) iskujoukko lähtee pian pois alueelta, kun he ovat pelästyttäneet venäläiset ja aiheuttaneet vahinkoa ottaen todennäköisesti mukaansa joitakin sotavankeja.

Russian media estimate that the area of the Kursk region seized by Ukraine in the past 48 hrs is roughly 350 sq km. https://t.co/a7Vt66Cn6j pic.twitter.com/X4ZUlBck2C

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 7, 2024