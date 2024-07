Venäjä voi kenraalin mukaan jatkaa hirmutekojaan lähes loputtomasti

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryanin mukaan Venäjän uusimmat iskut osoittavat sen, että länsimaiden aseapu Ukrainalle on ollut täysin riittämätöntä.

Ryanin mukaan länsimaiden on muutettava linjaansa ja autettava Ukrainaa voittamaan sota mahdollisimman nopeasti. Hänen mukaansa liian monet valtiot suhtautuvat Ukrainan tukemiseen liian kevyesti.

– Vaikka monet maat ovat olleet jossain määrin avokätisiä, diplomaattisen, sotilaallisen ja taloudellisen tuen taso hädin tuskin puheita, joiden mukaan ”Ukrainaa on tuettava niin kauan kuin se on tarpeen”, Ryan kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa nyt annettavalla avulla sota ei tule loppumaan. Ryan kuvailee tuen saapuneen Ukrainalle ”tipoittain”, mikä on hänen mukaansa täysin riittämätöntä.

– Jos emme muuta kurssia ja hyväksy strategiaa, jonka tavoitteena on Venäjän kukistaminen Ukrainassa, ja jos emme resursoi näitä ponnisteluja tarpeeksi, Venäjä jatkaa hirmutekojaan ukrainalaisia vastaan lähes loputtomasti, Ryan kirjoittaa.

Nyt nähty avun taso ei Ryanin mukaan myöskään saa Venäjää perääntymään mahdollisista tulevista hyökkäyksistä. Hänen mukaansa Venäjä tulee kääntämään katseensa myös muihin Euroopan maihin, mikäli sitä ei pysäytetä Ukrainassa.

In the past 24 hours we have seen again the brutality of the Putin regime, and the murderous band of barbarians called the Russian military. The deliberate attack by a Russian precision missile on the Okhmatdyt hospital, despite its horror, is part of a wider Russian campaign to… pic.twitter.com/gTHKlrTG2A

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) July 10, 2024