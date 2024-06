Venäjä vangitsee nyt omia huippufyysikoitaan

Useita venäläisiä huipputason fyysikkoja on syytetty maanpetoksesta ja vangittu viime vuosina. Kaikki pidätetyt fyysikot ovat tehneet töitä Venäjän hypersonisen teknologian kehittämiseksi. Teknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi ohjuksissa. Asiasta raportoi BBC.

Vuodesta 2015 lähtien on pidätetty 12 fyysikkoa, jotka ovat jollain tavalla yhteydessä hypersoniseen teknologiaan tai instituutioihin, jotka työskentelevät sen parissa. Heitä kaikkia syytetään maanpetoksesta, mikä voi sisältää valtion salaisuuksien välittämisen ulkomaille. Venäjän maanpetosoikeudenkäynnit pidetään suljettujen ovien takana, joten ei ole selvää, mistä heitä tarkalleen ottaen syytetään.

Useimmat pidätetyistä ovat iäkkäitä, ja kolme heistä on nyt kuollut. Eräs heistä, Dmitri Kolker, vietiin sairaalavuoteestaan syövän loppuvaiheessa ja kuoli pian tämän jälkeen.

68-vuotiaan akateemikko Vladislav Galkinin koti ratsattiin huhtikuussa 2023. Aamuneljältä mustiin naamioihin pukeutuneet aseistetut miehet saapuivat paikalle, penkoivat kaappeja ja takavarikoivat tieteellisiä kaavoja sisältäviä papereita. Galkinin vaimo Tatyana sanoo kertoneensa heidän lapsenlapsilleen, että hänen olevan työmatkalla. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on kieltänyt häntä puhumasta tapauksesta avoimesti.

– Hypersoninen on aihe, jonka vuoksi ihmiset on nyt pakko laittaa vankilaan, sanoo Jevgeni Smirnov, lakimies venäläisessä First Division -ihmisoikeusjärjestössä.

Smirnovin mukaan fyysikot eivät ole olleet suoraan tekemisissä puolustusteollisuuden kanssa. Tutkimuksissa tehtyjä havaintoja voidaan toki myöhemmin hyödyntää käytännön hankkeissa.

– Tässä ei ole kyse rakettien valmistamisesta, vaan fyysisten prosessien tutkimisesta, hän kertoo.

Pidätysten syyksi on koettu ristiriitainen suhtautuminen kansainväliseen julkaisutoimintaan. Yhtäältä fyysikoilta ja muilta tiedemiehiltä odotetaan yhä kansainvälisten tieteellisten julkaisujen tekoa ja yhteistyötä ulkomaisten kollegoiden kanssa. Toisaalta FSB pitää ulkomaisiin kollegoihin yhteydenpitämistä maanpetoksena.

– Me emme vain ymmärrä, miten jatkaa työntekoa, Teoreettisen ja sovelletun mekaniikan instituutin (ITAM) työntekijät ihmettelevät harvinaisessa avoimessa kirjeessään, jolla he tukevat pidätettyjä kollegoitaan.

– Sitä, mistä meitä palkitaan tänään… huomenna käytetään perusteena rikosoikeudelliseen vainoon.