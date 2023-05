Venäjä uhkaili Suomea, kenraali-kansanedustajalta suorat sanat

Kokoomuksen kansanedustaja ja kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri vastaa venäläiskommentteihin Naton toiminnasta Suomessa. Hän veistelee sarkastisesti Twitterissä venäläisten hitaasta heräämisestä.

Venäjän ulkoministeriö on uhkaillut vastatoimilla, jos ”Nato käyttää Suomen aluetta”. Ministeriön tiedottaja Maria Zaharova kuvasi eilen tiedotustilaisuudessa Moskovan totutun linjan mukaisesti, että Venäjän on pakko ryhtyä ”sotilaallisteknisiin” ja muihin vastatoimiin tällaisessa tapauksessa. Zaharova väitti, että kyse on Venäjän turvallisuuden takaamisesta.

– Seuraamme tarkasti Naton suunnitelmia Suomen suhteen, Zaharova totesi Venäjän median mukaan.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja väitti myös Suomen ja Yhdysvaltojen sorvaaman puolustusyhteistyösopimuksen vähentävän Suomen suvereniteettia.

– USA:n joukot ovat harjoitelleet Suomessa säännöllisesti ainakin vuodesta 2015 lähtien. Aika hitaasti Z herää…, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Toveri toteaa kommenteista.

– Ja USA:n joukot tulevat tänne luvan kanssa, toisin kuin Venäjän joukot Ukrainassa ja Georgiassa, hän lataa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen arvioi Zaharovan lausuntojen olevan ”malliesimerkki Venäjän tavasta pyrkiä vaikuttamaan Suomeen”.

– 1. Suomen suvereniteetin kyseenalaistus. 2. Pyrkimys rajoittaa Suomen toimintaa Natossa. 3. Epämääräiset uhkaukset, Vanhanen listaa Twitterissä.

– Happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista, hän lausahtaa.

