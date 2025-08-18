Venäjä tuo rintamalle ikivanhoja T-62-tankkeja

Venäjä jatkaa laajamittaisia toimia ikääntyvän T-62-panssarivaunukalustonsa kunnostamiseksi ja lähettää vuosikymmeniä vanhoja tankkeja Ukrainan rintamalle.

Defence Blog -sivuston mukaan sosiaalisessa mediassa leviävät viimeaikaiset kuvat ja videot näyttävät venäläisten sotilasjunien kuljettavan T-62-panssarivaunuja varastoista teollisuuslaitoksiin, joissa tankkeja korjataan ja päivitetään ennen käyttöönottoa rintamalla.

T-62-panssarivaunut otettiin käyttöön Neuvostoliitossa vuonna 1961. Tankki on yksi vanhimmista alustoista, joita Venäjä aktivoi uudelleen sotaa varten Ukrainassa.

Defence Blog viittaa saatavilla olevaan tietoon, jonka mukaan Venäjän puolustusteollisuus on jo kunnostanut ja toimittanut joukoille yli 300 T-62-panssarivaunua.

– Näistä ponnisteluista huolimatta tappiot ovat edelleen suuria. Vahvistetut valokuvat ja videot osoittavat, että Venäjä on menettänyt yli 150 T-62-panssarivaunua Ukrainassa täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen vuonna 2022.

Avoimeen dataan perustuvan tutkimusprojekti Oryxin dokumentaation mukaan Venäjä on menettänyt yhteensä noin 4 100 taistelupanssarivaunua sodan aikana tuhoutuneina, kaapattuina tai hylättyinä.

– Sotilasanalyytikot huomauttavat, että T-62 ei sovellu nykyaikaiseen panssarisodankäyntiin, jossa edistynyt tulivoima, sensorit ja suojaus ovat ratkaisevia. Sen sijaan näitä panssarivaunuja käytetään tyypillisesti toissijaisissa tehtävissä, kuten tulitukena kevyempiä panssaroituja ajoneuvoja, linnoitteita ja jalkaväen asemia vastaan. Monissa tapauksissa niitä käytetään pikemminkin staattisena tykistönä kuin etulinjan panssarivaunuina.

– T-62:n paluu rintamalle on Ukrainalle sekä haaste että mahdollisuus. Vaikka nämä panssarivaunut eivät ole läheskään yhtä kyvykkäitä kuin nykyaikaiset länsimaiset järjestelmät – kuten Leopard 2 tai M1 Abrams – niiden lukumäärä lisää Venäjän kykyä kestää painetta useilla rintamalohkoilla. Samaan aikaan niiden haavoittuvuudet tekevät niistä alttiimpia Ukrainan panssarintorjunta-aseille, droneille ja tykistölle.

Russia revives more T-62 tanks amid battlefield losseshttps://t.co/W95jLzwh7s — Defence Blog (@Defence_blog) August 18, 2025