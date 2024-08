Venäjä-tuntijan mukaan vankienvaihto ei lupaa hyvää – ”Saatamme vielä kaivata kylmää sotaa”

Lännen ja Venäjän tämänviikkoinen vankienvaihto ei ole merkki jännitteiden laantumisesta. Päinvastoin, tunnettu Venäjä-tuntija Mark Galeotti kirjoittaa The Sunday Timesin kolumnissaan, uusi kylmä sota voi jopa kiihtyä entisestään.

Kylmän sodan vuosina vankienvaihdot länsileirin ja Neuvostoliiton välillä olivat osa suurvaltojen diplomaattista peliä, professori Galeotti kuvailee. Pelisäännöt olivat tiedossa, ja diplomaattisia kanavia oli kaikesta huolimatta runsaasti. Tämän päivän tilanne on Galeottin epävakaampi, tuoden mieleen kylmän sodan ensimmäiset vuodet, jolloin säännöt eivät vielä olleet vakiintuneet.

Parhaimmassa tapauksessa vankienvaihto voi johtaa rakentavampaan dialogiin Venäjän kanssa, Galeotti toteaa.

– Aikana, jolloin suhteet ovat surkeat ja yhteydenpito Moskovan ja lännen välillä harvinaista ja heikkoa – toisin kuin kylmän sodan myöhempinä vuosina, jolloin olimme oppineet yhteydenpidon merkityksen, etenkin Kuuban ohjuskriisin jälkeen – sopimus saatiin kuitenkin tehtyä, hän kirjoittaa.

Galeotti ei itse pidä optimistista skenaariota erityisen todennäköisenä. Vaikka vankienvaihtoa on pidetty Yhdysvaltojen väistyvän presidentin Joe Bidenin voittona, pitää Galeotti Vladimir Putinia tapahtumasarjan todellisena voittajana. Vankienvaihdossa länteen päästetyt oppositiopoliitikot ja ulkomaalaiset ovat tosiasiassa syyttömiä niihin rikoksiin, joista heidät on Venäjällä tuomittu, Galeotti muistuttaa.

Putin vaikuttaa Galeottin mukaan nauttivan roolistaan kansainvälisen politiikan hylkiönä, joka rikkoo pelisääntöjä ja suunnittelee sabotaasi-iskuja länteen.

– Hän ei vaikuttaisi haluavan suoraa konfliktia lännen kanssa, mutta on ilmeisesti sitä mieltä, että asioiden on pahennuttava ennen kuin ne paranevat. Uudet säännöt voidaan kirjoittaa vain vahvemmasta asemasta, kun Moskova on osoittanut, ettei sitä voida sivuuttaa eikä hillitä.

Putinille ja Venäjälle on kunnia-asia saada ulkomailla kiinni jääneet vakoojat kotiin, Venäjän tiedustepalveluita tutkinut Galeotti toteaa. Venäjä suunnitellessa sabotaasi-iskuja Eurooppaan, nojaa maan tiedustelu entistä enemmän illegaaleihin, eli valehenkilöllisyyden turvin toimiviin agentteihin. Näille vankienvaihto, jossa Venäjälle palasi useita vakoilusta tuomittuja ja syytettyjä henkilöitä, sisälsi viestin siitä, ettei Venäjä tule heitä hylkäämään.

– Toisin sanoen, tämä vankienvaihto voi myös olla viesti kentälle jääneille, ennakoiden entistä anarkistisempaa ja vaarallisempaa kautta idän ja lännen suhteissa. Saatamme vielä kaivata kylmän sodan vanhoja hyviä päiviä, Galeotti päättää.