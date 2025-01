Venäjä tuhosi vahingossa Pohjois-Korean SAM-järjestelmän

Puolustusanalyytikot ovat kuitenkin tunnistaneet tuhoutuneen järjestelmän harvinaiseksi pohjoiskorealaiseksi SAM-järjestelmäksi, joka oli mahdollisesti Venäjän käytössä, kertoo Defense Blog.

Alun perin venäläisen Povernutye na Voynie -kanavan jakama materiaali näyttää dokumentoivan tapahtuman.

Videolla näkyvä ilmapuolustusjärjestelmä muistuttaa läheisesti samankaltaista venäläistä Tor-lyhyen kantaman SAM-järjestelmää, joka Natossa tunnetaan nimellä SA-15.

Tätä nimenomaista ajoneuvoa, joka oli asennettu puoliperävaunuun, jonka keskiosaan oli sijoitettu ohjuksia, ei ollut aiemmin havaittu käytössä Ukrainan sodassa. Tämä herätti kysymyksiä sen alkuperästä ja operatiivisesta käytöstä.

Pohjois-Korean SAM-järjestelmä on suunniteltu torjumaan erilaisia ilmauhkia, kuten lentokoneita, risteilyohjuksia, miehittämättömiä ilma-aluksia ja tarkkuusohjattuja ammuksia.

Kyseinen SAM-järjestelmä esiteltiin ensimmäisen kerran julkisesti Pjongjangissa vuonna 2020 pidetyssä paraatissa.

Earlier today, Russian channels posted a video purportedly showing a strike on what was claimed to be a Ukrainian "Western-made radar system."

Just one catch: it appears to have been a friendly fire incident on a rare North Korean SAM system in Russian service. pic.twitter.com/xvX8ozjfQ1

