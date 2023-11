”Venäjä tuhosi täysin kansainvälisen oikeuden”

– Nykyään monet ihmiset ajattelevat, että sodan päätyttyä palaamme maailmaan ennen vuotta 2014. Mutta niin ei tapahdu. Tuo kansainvälisen oikeuden järjestelmä on jo tuhottu, eikä sitä ole enää olemassa, kirjoittaa viestipalvelu X:ssä Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Heraštšenko.

– Syntyy uusi järjestelmä ja uusi järjestys. Nyt se rakennetaan verelle. Ja emme tiedä tarkalleen, millaista se tulee olemaan kaksinapainen, moninapainen…?

Hänen mukaansa on edelleen toivoa, että se perustuu demokratian periaatteisiin, sivilisaation arvoihin, ei voiman ja aseiden oikeuteen.

– Mutta tulevaisuuden todellisuus voi olla sellainen, josta emme pidä, Heraštšenko arvelee.

Hän sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että tämä uusi järjestys riippuu Ukrainan ja Lähi-idän sotien tuloksista ja mahdollisista muista tulevina vuosina tapahtuvista konflikteista.

– Olemme nähneet (ja Joe Bidenin ja Xi Jinpingin tapaaminen vahvisti tämän), että suuret ydinvallat eivät halua kolmatta maailman ydinsotaa, joka johtaisi ihmiskunnan tuhoon, Heraštšenko kirjoittaa.

Hänen mukaansa kysymys jää avoimeksi.

– Kuinka ristiriidat voitetaan ja miten konfliktit ratkaistaan. Luovia ratkaisuja tarvitaan. Tarvitsemme todellista diplomatiaa, jota esimerkiksi Venäjällä ei ole ollut pitkään aikaan, vaan vain hallinnon palvelijoita.

– Mutta muilla mailla, todellisilla johtajilla, on maalaisjärkeä, diplomaatteja ja tarpeeksi resursseja toimia ja tehdä oikeita päätöksiä koko ihmiskunnan edun mukaisesti, Heraštšenko toteaa.

Hänen mielestään diktatoristen hallintojen ei pitäisi asettaa omia sääntöjään.

– Heidän on hyväksyttävä kansainväliseen oikeuteen perustuvan maailmanjärjestyksen luominen. Tämä vaatii uusia turvallisuustakuita, jotka todella toimivat. Tämä tulee olemaan rauhanomaisen rinnakkaiselon perusta. Muuten sodat ja konfliktit tulevat pysyväksi totuudeksi ihmiskunnalle kaikkialla maailmassa, Heraštšenko toteaa.

