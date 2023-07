Venäjä toi sota-aluksensa tärkeälle merireitille – Pekka Toveri: Tilanne kiristyy

Britannian puolustusministeriön tuoreen tiedustelukatsauksen mukaan Venäjän Mustanmeren laivasto on muuttanut asemiaan Mustallamerellä ja valmistautuu saartamaan Ukrainan.

Venäjän Sergey Kotov -korvetti, 94-metrinen sota-alus, partioi Odessan ja Bosborinsalmen välisellä meriväylällä. Brittitiedustelun mukaan on täysin mahdollista, että korvetilla aiotaan puuttua kaupallisiin kuljetuksiin, joiden Venäjä uskoo olevan matkalla Ukrainaan.

– Tilanne Mustallamerellä kiristyy. Saa nähdä pyrkivätkö ukrainalaiset iskemään korvettia vastaan miehittämättömillä aluksillaan (USV), kokoomuksen kansanedustaja, enraalimajuri (evp.) Pekka Toveri arvioi tilannetta X-viestialustalla.

– Edellyttäisi lännen tukea maalinosoitukseen. USV-kantama riittänee jo Mustanmeren eteläosiin asti, Toveri jatkaa.

Mustanmeren viljasopimuksen rauettua riski yhteenottoihin merellä on kasvanut, brittitiedustelu toteaa.

Eilen raportoitiin, että Renin satamakaupungissa Etelä-Ukrainassa laiturissa ollut romanialainen alus oli kärsinyt pieniä vaurioita Venäjän hyökkäyksessä.

Kanadalainen politiikan asiantuntija, tohtori Michael MacKay kirjoittaa, että mikäli Venäjä saa jatkaa toimiaan Mustallamerellä, eikä tilanteeseen puututa, alueesta tulee ”venäläinen järvi”.

Yhdysvaltain eläköitynyt kenraali, maan Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges sanoo, että lännen halu pysytellä sivussa Mustanmeren tapahtumista nähdään kyllä Venäjällä.

– Venäläiset aistivat, ettemme halua vastata tai tehdä mitään ratkaisevaa Mustallamerellä, Hodges kommentoi.

Viljasopimuksen päättymisen jälkeen Venäjän on arveltu elättelevän toiveita oman ruokavientinsä vauhdittumisesta, kun etenkin kehittyvät maat ovat olleet pitkälti riippuvaisia Ukrainan viljasta. Mustanmeren viljasopimuksen loppumisen on povattu johtavan jopa maailmanlaajuiseen ruokakriisiin.

The Russians sense that we won’t respond or do anything meaningful in theBlack Sea or with respect to the interrupted grain shipments…and they will end up making money out of it on top of exposing our self-deterrence. https://t.co/2ktV8eU043

The Russian terrorist state has destroyed the security of the Black Sea. NATO member states can and should act to restore freedom of navigation, including the use of armed force against Russian terrorists.

Failure to do so will turn the Black Sea into a Russian lake.

— Michael MacKay (@mhmck) July 24, 2023