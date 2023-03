Venäjä toi rintamalle ajoneuvoja 1950-luvulta

Venäläisjoukkojen on kerrottu tuoneen rintamalle yhä vanhempia ja huonokuntoisempia ajoneuvoja kärjistyvän kalustopulan vuoksi.

Venäjän väitettiin aiemmin siirtäneen varastoistaan Ukrainassa taisteleville yksiköille vanhentuneita BTR-50P-miehistönkuljetusajoneuvoja. Sotilasasiantuntija Rob Lee selitti havaintoa sillä, että Venäjän BMP-1- ja MT-LB-panssariajoneuvot olisivat loppumassa raskaiden tappioiden vuoksi.

Maan sotateollisuus ei pysty tuottamaan riittävästi uudempia BMP-3- ja BTR-82A-ajoneuvoja rintamayksiköille.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu uusia kuvia, jotka vaikuttavat vahvistaneen tiedot BTR-50-vaunujen saapumisesta venäläisjoukkojen käyttöön. Eräässä kuvassa näkyy BTR-50PU-komentovaunu, joka otettiin käyttöön Neuvostoliitossa vuonna 1958. On epäselvää, mihin tarkoitukseen ajoneuvoa aiotaan käyttää.

BTR-50-ajoneuvojen tuotanto alkoi vuonna 1954, ja niitä valmistettiin 1970-luvulle asti. Kevyesti panssaroitu ajoneuvo ei tarjoa käyttäjälleen juurikaan suojaa modernilla taistelukentällä.

Ukraina arvioi Venäjän asevoimien menettäneen sodassa tähän mennessä noin 3 500 panssarivaunua, 6 800 panssariajoneuvoa ja yli 5 400 muuta ajoneuvoa.

It was recently reported that a number of ancient BTR-50 APCs were delivered to Russian forces in #Ukraine– we obtained a photo of one of them.

This unit appears to be a BTR-50PU command&staff subvariant, adopted in 1958, however it is unclear for what role it will be used now. pic.twitter.com/kHkAKLSQQ3

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 13, 2023