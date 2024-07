Venäjä tippunut kymmenen suurimman talouden joukosta

Venäjä on pudonnut maailman kymmenen suurimman talouden joukosta Maailmanpankin vertailussa.

Venäjä tippui listalla sijalle 11. Aikaisemmin se oli sijalla kahdeksan.

Vuonna 2023 Venäjän talous kasvoi asiasta uutisoineen The New Voice of Ukraine -sivuston mukaan 3,6 prosenttia, mutta sen valuutan heikentymisen vuoksi Venäjän talouden dollarimääräinen arvo laski 10,8 prosenttia. Maan bruttokansantuotteen lasketaan olevan 2,2 biljoona dollaria.

Maailmanpankin vertailussa Italia, Brasilia ja Kanada menivät Venäjän ohitse.

Henkeä kohti laskettuna Venään bruttokansantuote on vajaa 14 000 dollaria. Maa sijoittuu henkeä kohti laskettua bruttokansantuotetta vertaillessa sijalle 86.