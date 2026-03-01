Verkkouutiset

Venäjä syyti Ukrainaan talvikuukausina yli 30000 droonia ja pommia

Presidentin mukaan hyökkääjä ei edes yrittänyt oikeuttaa tahallisia iskujaan siviili-infrastruktuuriin.
Asuinrakennus palaa venäläisen lennokki-iskun jälkeen Zaporižžjassa 26. helmikuuta 2016. AFP PHOTO/State Emergency Service of Ukraine/LEHTIKUVA/HANDOUT
Venäjä laukaisi yli 1 720 hyökkäysdroonia, pudotti lähes 1 300 ohjattua pommia ja ampui yli sata ohjusta Ukrainaan talven viimeisellä viikolla, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntaina Euromaidan Pressin mukaan.

– Ukrainalaiset elävät tuhansien Venäjän iskujen alla, joissa käytettiin erilaisia ​​aseita, Zelenskyi totesilausunnossaan.

Hän lisäsi, että hyökkäysten laajuudesta huolimatta Ukraina kesti vaikean talven, jota leimasivat jatkuvat hyökkäykset siviili-infrastruktuuriin.

Presidentin julkaisemien lukujen mukaan Venäjä laukaisi yli 14 670 ohjattua ilmapommia, 738 ohjusta ja lähes 19 000 hyökkäysdroonia kolmen talvikuukauden aikana.

Suurin osa drooneista oli Iranin suunnittelemia Shahedeja, joita Moskova on käyttänyt laajasti Ukrainan kaupunkeja ja energialaitoksia vastaan.

Zelenskyin mukaan Venäjä ei edesyrittänyt oikeuttaa sitä, mitä hän kutsui tahallisiksi iskuiksi kriittistä siviili-infrastruktuuria vastaan. Ukrainan viranomaiset raportoivat toistuvasti talven aikana voimalaitoksiin, sähköasemiin ja lämmityslaitoksiin kohdistuneista iskuista, joiden tarkoituksena oli ilmeisesti rasittaa energiaverkkoa huippukysynnän aikana.

Iskut johtivat ennennäkemättömään energiakriisiin, joka aiheutti laajoja sähkökatkoksia. Toistuvat vahingot tuotanto- ja siirtolaitoksille häiritsivät lämmitystä, vedenjakelua ja välttämättömiä palveluita vuoden kylmimpinä kuukausina.

