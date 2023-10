Venäjä saattaa testata pian pohjoisessa säteilyä suoltavaa Burevestnik-ohjusta

Niin venäläisen kuin länsimaisenkin kaluston liikkeet ja ilma- ja meriliikenteelle annetut varoitukset kielivät siitä, että Venäjä valmistautuu testaamaan jälleen pohjoisessa Burevestnik-risteilyohjusta.

Tapahtumia Venäjän arktisilla alueilla tarkasti seuraava Independent Barents Observer raportoi syyskuun puolivälissä satelliittikuvista, joissa näkyi useita venäläisaluksia lähellä Burevestnikin tarkoin vartioituna testipaikkana toimivaa Pankovoa Novaja Zemljassa. Suuri merialue testipaikan länsipuolelta oli suljettu ilma- ja meriliikenteeltä lähes kuun loppuun asti. Varsinaisesta testistä ei kuitenkaan tuolloin saatu vahvistusta.

Sota-alusten ja sotilaslentokoneiden liikkeitä avoimista lähteistä seuraavat ovat huomauttaneet, että Yhdysvaltain ilmavoimien WC-135W Constant Phoenix -tiedustelukone on saapunut tänään Yhdysvalloista Britannian Mildenhalliin. Kone on tarkoitettu nimenomaan säteilyhavaintojen tekemiseen. Sen tulo Eurooppaan voi hyvinkin enteillä venäläistä ohjustestiä. Joidenkin lähteiden mukaan kone saattaa kuitenkin vain pysähtyä Mildenhallissa matkallaan jonnekin muualle.

Venäjän ydinvoimayhtiö Rosatomin operoiman ydintestikoneen taas kerrotaan olevan valmiudessa Rogatshevon kentällä Novaja Zemljassa.

Independent Barents Observer luonnehtii jutussaan Burevestnikiä ”lentäväksi Tshernobyliksi”. Ydinkäyttöinen risteilyohjus syytää runsaasti radioaktiivista säteilyä ympäristöön lentäessään. Ydinkäyttöisyydellä tavoitellaan käytännössä rajatonta kantamaa ja kykyä vältellä ennakkovaroitusjärjestelmiä, jotka kertoisivat esimerkiksi ballistisen ohjuksen laukaisusta. Verkkouutiset on kertonut aseesta ja sen kehitysprosessista kattavasti tässä jutussa.

Venäjän diktaattori Vladimir Putin esitteli Burevestnikin muutama vuosi sitten eräänä Moskovan niin kutsutuista uusista superaseista. Ohjus on kuitenkin yhä kehitysvaiheessa. Sen testihistoria on myös ollut varsin kirjava ja mediaan on tihkunut tietoja useista pieleen menneistä kokeista.

Epäonnistuneen Burevestnik-kokeen uskotaan olleen viiden ihmisen hengen Venäjän laivaston koealueella Arkangelissa elokuussa 2019 vaatineen räjähdyksen takana. Onnettomuudessa romuttunut ja säteilyä saanut kalusto löydettiin saman vuoden syyskuussa rannalta ilman minkäänlaista valvontaa tai varoituksia.

Burevestnikin testit pohjoisessa herättävät huolta Norjassa.

– Onnettomuuden riskinä olisivat paikalliset säteilypäästöt, Norjan tiedustelupalvelun päällikkö, Nils Andreas Stensønes sanoo Independent Barents Observerille.

Hänen mukaansa norjalaiset seuraavat aseohjelmaa tarkasti.

– Reaktorikäyttöisiin asejärjestelmiin liittyy aina huolia.

#Burevestnik update: Rosatom's radiation data collection aircraft (Be-976) are on standby at Rogachevo air field (Novaya Zemlya), while the U.S. WC-135W Constant Phoenix atmospheric collection plane is arriving to the European theatre. Putin's birthday is Saturday, Oct. 7. pic.twitter.com/H7mNd979RA — Thomas Nilsen (@NilsenThomas) October 5, 2023