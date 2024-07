Moskova saattaa sulkea Youtuben

Venäjällä harkitaan videopalvelu Youtuben sulkemista.

Youtube on ollut asiasta uutisoivan The Timesin mukaan yksi viimeisistä suurista läntisistä sosiaalisen median alustoista Venäjällä. Sen kautta venäläiset ovat voineet saada sensuroimattomia uutisia ilman kieltojen kiertämiseen vaadittavaa teknistä tietotaitoa.

Lisäksi venäläiset oppositiopoliitikot ovat käyttäneet Youtubea viestiäkseen yleisölleen. Sillä on yli 90 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää Venäjällä.

The Times perustaa tietonsa Venäjän valtionhallintoa lähellä olevaan uutissivusto Gazetaan, jonka mukaan pääsyä Youtubeen aletaan rajoittaa kesän aikana. Ensin sivuston käyttö hidastuu, kunnes syyskuussa pääsy estetään kokonaan.

Lähes kaikkien läntisten sosiaalisen median palveluiden käyttö on estetty Venäjällä. Maa on yrittänyt luoda vastineita läntisille palveluille, mutta ne eivät ole saaneet merkittävää määrää käyttäjiä.

Venäjällä on jo raportoitu, että yhteys Youtubeen on hidastunut. Venäjän viranomaiset väittävät, että yhteyksiä ei ole rajoitettu, vaan kyse on Googlen palvelimien ongelmista.