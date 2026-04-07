Venäjä saattaa nähdä Euroopassa otollisen tilaisuuden rajattuun iskuun

Venäjän hyökkäys Nato-maahan on tällä hetkellä todennäköisempi kuin puolitoista vuotta sitten, koska Yhdysvaltojen sitoutuminen Naton peruskirjan yhteiseen puolustukseen on merkittävästi heikentynyt, saksalaisprofessori Carlo Masala sanoo ranskalaislehti Le Figarolle antamassaan haastattelussa.

Donald Trumpin hallinto ei ole hänen mukaansa vain kehottanut Eurooppaa huolehtimaan itse omasta konventionaalisesta puolustuksestaan ja avoimesti kyseenalaistanut Naton peruskirjan viidennen artiklan merkityksen, vaan jopa tosiasiallisesti edistänyt Venäjän pyrkimyksiä Ukrainassa.

– Jos olisin venäläinen, ajattelisin, että Yhdysvallat on kiinni Iranissa ja sen aseet ovat loppumassa, minkä seurauksena avautuu mahdollisuuksien ikkuna, Saksan maanpuolustuskorkeakoulussa työskentelevä Masala toteaa.

– On selvää, että Venäjä käy psykologista sotaa horjuttaakseen meitä. He valmistelevat taistelutilaa, mutta me emme ole konventionaalisesti valmiita. Yhdysvalloilla on kädet täynnä muualla, eikä se pystyisi lähettämään riittävästi joukkoja, vaikka haluaisikin. Se puhuu Natosta irtautumisesta ja on haluton sitoutumaan 5. artiklaan. Eikö tämä ole Venäjän kannalta täydellinen tilanne luoda jokin hyvin rajattu kriisi ja katsoa, kuinka Nato romahtaa?

Tällainen rajattu operaatio voisi Masalan mukaan kohdistua esimerkiksi Huippuvuorille, Itä-Viroon tai Suwalkin käytävään. Eurooppa reagoi hänen mielestään uhkaan liian hitaasti siksi, että päätöksiä tehdään yhä rauhanajan rakenteiden ja menettelyjen puitteissa.

– Jos pelkäämme enemmän hallinto-oikeutta tai tilintarkastustuomioistuinta kuin Venäjän federaation armeijaa, jotain on mielestäni pielessä, hän painottaa.

– Myös työssä, jota on tehtävä yhteiskunnan henkisen kriisinkestävyyden parantamiseksi, on todellinen aukko. Jos meihin kohdistuisi esimerkiksi hybridihyökkäys, eikä kaupungeissamme olisi lämmintä vettä tai sähköä useisiin päiviin, ihmiset joutuisivat paniikkiin. He eivät tietäisi, minne mennä nukkumaan pysyäkseen lämpimänä, suojellakseen lapsia ja vanhuksia. Tämä on hyvin tärkeää, koska juuri se tekee yhteiskunnista kestäviä, hän toteaa.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin taannoista tarjousta maansa ydinasesateenvarjon ulottamisesta koko Euroopan turvaksi Masala pitää tervetulleena.

– Jos Yhdysvallat tulevaisuudessa toteaisi, että sen ydinaseiden antamaa suojaa ei enää ole, Ranska olisi vaihtoehdon ytimessä. Todellinen innovaatio on se presidentti Macronin huomio, että ydinasepelotetta ei voi olla ilman tavanomaista pelotetta. Tämä on ollut keskeinen lähtökohta myös Saksan asevoimien uudelleenvarustelulle ja sen tavoitteelle nousta Naton suurimmaksi konventionaaliseksi sotilasmahdiksi. Macron on itse asiassa yhdistänyt Ranskan ydinaseet ja Saksan konventionaalisen voiman.

Ranskan ydinaseet yhdessä Saksan ja Puolan vahvojen konventionaalisten asevoimien kanssa voisivat Masalan mielestä muodostaa pelotekynnyksen, jota edes Vladimir Putinin Venäjä ei uskaltaisi ylittää.

LUE MYÖS:

Armeija rapautuu – Kremlillä ei ole voimia iskeä Viroon (VU 20.7.2025)