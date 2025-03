Venäjä rakentaa pikavauhtia moottoritiesiltaa Pohjois-Koreaan

Venäjä rakentaa uutta moottoritiesiltaa Pohjois-Koreaan.

Asiasta tässä kertovan Pohjois-Koreaan keskittyvän NK Newsin mukaan satelliittikuvat paljastavat, että siltatöitä on kiihdytetty siitä huolimatta, että alueella kärsitään talvikeleistä. Kuvien perusteella sillan perustoja on alettu rakentaa. Hankkeen on määrä olla valmis ensi vuoden loppuun mennessä. Samalla kehitetään tieyhteyksiä alueella.

Tumenjoen yli menevä silta valmistuu Pohjois-Korean ja Venäjän välisen ”Ystävyyden sillaksi” kutsutun rautatiesillan lähelle. Silta johtaa Venäjän puolella läheiseen Hasaniin vievälle tielle.

Kyseessä on ensimmäinen tiesilta maiden välillä. Rakennusprojekti on jälleen yksi merkki maiden suhteiden lähentymisestä. Sillan rakentamisesta sovittiin virallisesti Venäjän diktaattori Vladimir Putinin valtiovierailulla Pohjois-Koreaan kesäkuussa 2024.

Pohjois-Korea on tukenut voimalla Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Pjongjang on lähettänyt Venäjälle suuria määriä sotakalustoa, tykistönammuksia ja erilaisia ohjuksia. Venäjän on arvioitu antaneen Pohjois-Korealle vastineeksi muun muassa edistynyttä ohjus- ja avaruusteknologiaa.