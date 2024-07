Sotajohto pakottaa haavoittuneita lihahyökkäyksiin

Haavoittuneita venäläissotilaita on pakotettu lähtemään takaisin eturintamaan vain hyvin pienen ensiavun jälkeen. Rintamalle pakotetut ovat joutuneet osallistumaan ”lihahyökkäyksiin”, eli jalkaväen suojaamattomiin rynnäköihin.

Asiasta kertoo The Telegraph.

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut ottaneensa kiinni venäläissotilaita, jotka ovat kärsineet aiemmin saavistaan vammoista. Osa venäläissotilaista oli pakotettu hyökkäämään kainalosauvojen kanssa.

”Lihahyökkäyksiä” tekevät yksiköt pyrkivät usein uuvuttamaan puolustajan joukkoja tai tukemaan takaa tulevaa sotilasosastoa.

Ukrainalaissotilaat kuvailevat, että haavoittuneiden taistelijoiden näkeminen ei ole poikkeuksellista. Venäjän kerrotaan myös käyttävät ukrainalaisia sotavankeja ihmiskilpinä.

Sosiaalisessa mediassa on myös levinnyt videoita, joissa haavoittuneet venäläissotilaat pyytävät lupaa olla osallistumatta hyökkäykseen.

Ukrainalaissotilaat kertovat myös pelastaneensa useita hyökkääjän sotilaita, jotka on jätetty kuolemaan rintamalle. Sotilaat myös kertovat kuulleensa vangiksi saaduilta venäläisiltä, että ”lihahyökkäysjoukkojen” takana on odottamassa sotilaita, joiden tehtävä on ampua perääntyjät.

Osa haavoittuneista venäläissotilasta pyrkii puolustajan sotilaiden mukaan jatkamaan taistelua vielä vakavasti haavoituttuaan. Moni kertoo epäröivänsä venäläissotilaiden pelastamista sen vuoksi.