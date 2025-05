Venäjä ottaa käyttöön ydinkärjellä varustetun ilmasta ilmaan -ohjuksen

Venäjä laajentaa ydinasevoimaansa lisäämällä uusia kykyjä, mukaan lukien ilmataisteluohjukset, kertoo Yhdysvaltain puolustustiedusteluvirasto DIA (Defense Intelligence Agency) uusimmassa uhkaraportissaan, joka on esitelty edustajanhuoneen asevoimakomitean tiedustelun ja erikoisoperaatioiden alakomitealle. Muun muassa aseteknologiaa analysoiva The War Zone -sivusto arvioi tarkemmin, mistä on todennäköisesti kyse.

Ydinkärjillä varustetut ilmataisteluohjukset kuuluivat aikanaan Neuvostoliiton ilmavoimien asearsenaaliin, mutta niiden nykytilanteesta ei tiedetä. Koska DIA sanoo kyseessä olevan uuden kyvyn, TWZ:n mukaan sillä viitataan melko todennäköisesti pitkän kantaman Vympel R-37M -ohjukseen.

Koska ohjusversion edeltäjä R-33 voitiin myös varustaa ydinkärjellä, sama voi hyvinkin päteä myös R-37M:ään, jolloin sillä pystyttäisiin paremmin tuhoamaan suurempia lentokoneosastoja tai ohjusparvia. Vuonna 1991 käyttöön otettuja R-33-ohjuksia nähtiin vielä Venäjän puolustusministeriön kesällä 2024 julkaisemissa kuvissa ei-strategisten ydinasejoukkojen harjoituksista, joskaan tätä ei voida vahvistaa.

Ydinkärjillä varustetut ilmataisteluohjukset kehitettiin kylmän sodan aikaan tarkoituksena tuhota hyökkääviä pommikoneosastoja. Ne olivat aluevaikutteisia aseita. Nykyään tällaiset pommikoneosastot eivät ole juuri käytössä, mutta ohjustyypillä voisi edelleen olla käyttöä esimerkiksi häivekoneita vastaan, joita on vaikea osoittaa maaliksi perinteisille ilmataistelu- ja -torjuntaohjuksille. Muita mahdollisia maaleja voisivat olla droonien ja risteilyohjusten parvet. Mikä on saanut Kremlin tavoittelemaan tätä kykyä nyt, ei ole tiedossa.

Vaikka Moskova tuskin paljastaa uudesta ydinkärjellä varustetusta ohjuksesta mitään, on merkillepantavaa, että DIA:n raportti nostaa sen esiin. Vaikka 200 kilometriin asti vaikuttava R-37M on jo itsessään vaikuttava ilmataisteluohjus, sen ydinkärjellä varustetulle versiolle ei löydy vertailukohtaa lännestä, ja se myös lisää yhden monimutkaistavan tekijän Naton puolustussuunnitteluun.

As part of the same third stage exercises the #Russian air force practised mounting a R-33 missile with a #nuclear warhead to a MIG-31. https://t.co/iC6rpCM3JG pic.twitter.com/xFiDTk8scR

— Ninjamonkey (@Aryan_warlord) August 2, 2024