Venäjä osoittaa 1,4 miljardia euroa Valko-Venäjälle tuonnin korvaukseen

Venäjä osoittaa 1,4 miljardia euroa Valko-Venäjälle osallistumisesta tuonnin korvausohjelmiin, uutisoi Valko-Venäjän valtiollinen Belta-media.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka kertoi asiasta torstaina tavatessaan Venäjän Kurskin alueen kuvernöörin.

– Teimme äskettäin tällaisen päätöksen presidentti Vladimir Putinin kanssa. Omalta osaltamme tarjosimme venäläisille erityisiä projekteja, jotka ovat erittäin tarpeellisia ja joilla on kysyntää lähitulevaisuudessa paitsi Valko-Venäjällä myös Venäjän federaatiossa. Venäläiset osoittavat noin puolitoista miljardia euroa näihin ohjelmiin vain Valko-Venäjän alueella. Ymmärrämme, että ilman tuonnin korvausta, erityisesti kriittisillä sektoreilla, niin sanotussa kriittisessä tuonnissa, meidän on erittäin vaikea kehittyä, Lukashenka painotti.

Toukokuun lopussa Putin puhui Valko-Venäjän ja Venäjän yhteistyön näkymistä. Venäjän johtaja totesi Euraasian talousunionin täysistunnossa, että mailla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä useilla aloilla.

– Valko-Venäjä on säilyttänyt tiettyä meille erittäin tärkeää osaamista esimerkiksi mikroelektroniikassa, Putin totesi aikaisemmin.

Länsimaat ovat reagoineet Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen asettamalla sille pakotteita. Valko-Venäjän aluetta on käytetty Ukrainaa vastaan kohdistuneeseen hyökkäykseen, minkä vuoksi Valko-Venäjä katsotaan osalliseksi hyökkäystekoon. Venäjään kohdistettuja pakotteita on laajennettu koskemaan myös Valko-Venäjää.

Russia may be spending colossal amounts of money on its war in Ukraine, but that hasn't stopped Alexander Lukashenko from getting what he wants

He said today that Russia is set to give Belarus $1.5bn for its participation in "import substitution projects"https://t.co/us0bzW82BQ

— Francis Scarr (@francis_scarr) June 9, 2022