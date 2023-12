”Venäjä on valmis neuvotteluihin, ei neuvottelemaan”

Vladimir Putin on valmis neuvotteluihin, mutta ei neuvottelemaan. Näin arvioi arvostettu Venäjä-tuntija, lontoolaisen Kings Collegen professori Sam Greene Venäjän presidentin väitettyjä tulitaukohaluja. Viime viikolla Putinin uutisoitiin välikäsien kautta vihjailleen valmiudestaan ratkaisuun, jossa Venäjän joukot pysähtyisivät nykyisiin asemiinsa.

Useat Venäjä-tarkkailijat ovat suhtautuneet Putinin tulitaukopuheisiin skeptisesti. Venäjä on viime päivinä myös jatkanut Ukrainan voimakasta pommittamista, Greene toteaa. Toisaalta monet sodan nopeaa päättämistä kannattavat ovat jo tarttuneet uutiseen ja vaatineet neuvotteluja Venäjän kanssa, professori jatkaa.

Greenen mukaan Venäjä saattaa hyvinkin olla vilpitön vihjaillessaan valmiudesta neuvotteluihin. Venäjä käsitys neuvotteluista kuitenkin poikkeaa lännessä vallitsevasta, hän toteaa viestipalvelu X:ään kirjoittamassaan ketjussa. Venäjälle neuvottelut eivät ole tie rauhaan Ukrainassa, Greene kirjoittaa.

– Ongelman alku on Venäjä. Kreml ei haluaa rauhaa siitä yksinkertaisesta syystä, että rauha nakertaisi Kremlin asemaa Venäjällä. Tämä sota on muovannut Venäjän koko poliittista elämää, ja suurta osaa sen sosiaalisesta ja taloudellisesta elämästä, Putinille edulliseen suuntaan.

Nyt ei enää ole varmuutta siitä, selviääkö Putinin ja Kremlin valta-asema paluusta normaaliin, Greene kuvailee.

– Tämä on yksi syy sille, minkä takia Putin ei koskaan puhu sodanjälkeisestä elämästä: poliittisista syistä hän tarvitsee loppuelämäkseen eksistentiaalisen geopoliittisen vastakkainasettelun.

Samalla Putin kuitenkaan haluaa pitää Ukrainan sodan hallinnassa, minimoida sen vaikutukset tavallisten venäläisten elämään. Nyt presidentin huolena on, että Ukraina ja sen läntiset liittolaiset tulevat aiheuttamaan hänellä harmia maaliskuun presidentinvaalien alla. Putin on vastikään ilmoittanut pyrkivänsä jatkokaudelle.

– Lännen vetäminen mukaan neuvotteluihin – ja, tehdään tämä selväksi, hän haluaa puhua lännen, ei Kiovan kanssa – palvelee siten selvää tarkoitusta: se laske lännen taisteluhalua ja asettaa Kremlin eskalaatiokierteen hallintaan.

Putin ymmärtää, että lännessä toivotaan aidosti rauhaa, ja tämä antaa hänelle Greenen mukaan etulyöntiaseman. Neuvotteluihin ryhtymällä Putin yrittäisi viivyttää lännen tukea Ukrainalle.

– Putin tietää, että jos neuvotteluihin ryhdytään, länsi toivoo niistä menestyksekkäitä ja olisi siksi haluton tekemään mitään mikä saattaisi vaarantaa neuvotteluja – kuten lähettämällä Ukrainaan uusia asejärjestelmiä tai tukemalla Ukrainan nopeutettua Nato-jäsenyyttä. Pelkästään tämä olisi riittävä syy Putinille ryhtyä neuvotteluihin.

– Ongelma on tämä: lännelle neuvottelut ovat tapa päättää sota. Venäjälle ne ovat tapa voittaa se. Putin ymmärtää tämän ja on valmis käyttämään sitä hyväkseen. En ole kuitenkaan varma, että kaikki läntiset päättäjät ymmärtävät eron.

Kaikki sodat päättyvät neuvotteluihin, mutta kaikki neuvottelut eivät päätä sotaa, Greene toteaa ketjunsa lopuksi.

