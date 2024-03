Venäjä on saattanut menettää taas tärkeän A-50-tutkakoneen

Venäjän ilmavoimille on ukrainalaisväitteiden mukaan koitunut jälleen merkittävä tappio.

Ukrainan viime viikonlopun lennokki-iskun Etelä-Venäjän Taganrogiin kerrotaan vahingoittaneen taas yhtä tärkeää A-50-tutkakonetta.

Lähde Ukrainan sotilastiedustelussa vahvistaa asian nv.ua-uutissivustolle. Lähteen mukaan ainakin yksi kone vaurioitui iskussa.

Ukraina hyökkäsi Taganrogiin lauantaina yöllä useilla lennokeilla. Venäjän viranomaisten mukaan ilmapuolustus torjui iskut. Paikallisilla Telegram-kanavilla on kerrottu useista räjähdyksistä alueella. Iskujen on kerrottu jo aiemmin kohdistuneen Taganrogissa sijaitsevaan lentokonevarikolle, jossa huolletaan tiettävästi muun muassa A-50-koneita.

Iskun jälkeen otettujen satelliittikuvien perusteella paikalla sijaitseva lentokonehalli kärsi vaurioita hyökkäyksessä. Aiemmissa satelliittikuvissa hallin edustalla oli A-50-kone. Ukrainalaismedian tietojen perusteella on mahdollista, että vahingoittuneeksi väitetty kone oli hallissa iskun aikana.

Venäjän on kerrottu mahdollisesti määränneen A-50-kalustonsa lentokieltoon helmikuussa sen jälkeen, kun Ukraina oli pudottanut kaksi arvokasta tutkakonetta lyhyen ajan sisällä.

The Frontelligence Insight conducted a visual analysis of satellite imagery to assess the impact of a Ukrainian UAV attack on an aircraft repair facility in Taganrog, The imagery indeed validates the damage sustained by the facility.

