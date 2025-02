Venäjä on perustanut salaisen erityisyksikön varjosotaan länttä vastaan

Venäjän vakoilupalvelu on perustanut uuden varjoyksikön, jonka tehtävänä on peiteoperaatioiden teko ympäri Eurooppaa ja muualla, kertoo Wall Street Journal lainaten läntisiä tiedustelulähteitä.

Yksikkö tunnetaan erityistehtävien osastona, ja se on sijoitettu Venäjän sotilastiedustelun päämajaan Moskovan laitamille. Yksikön operaatioihin ovat sisältyneet murhayritykset, sabotaasi ja juoni sytytyslaitteiden asentamiseksi lentokoneisiin, WSJ kertoo.

Osaston luominen kuvastaa viranomaislähteiden mukaan Venäjän sodanaikaista asemaa länttä vastaan. Yksikkö perustettiin vuonna 2023 vastauksena lännen tuelle Ukrainalle, ja siihen kuuluu tiedustelulähteiden mukaan Venäjän viime vuosien salaisten operaatioiden veteraaneja.

Venäjä näkee lännen osallisena Ukrainan hyökkäyksiin Venäjää vastaan, kuten Nord Stream -putkilinjojen sabotointiin, korkeiden virkamiesten murhiin Moskovassa ja Ukrainan iskuihin pitkän kantaman länsimaisilla ohjuksilla. Ukraina on kiistänyt olleensa Nord Stream -putkilinjojen sabotoinnin takana.

Läntiset tiedusteluviranomaiset tuntevat uuden osaston venäläisellä lyhenteellä SSD. Sen uskotaan olevan useiden viimeaikaisten länteen kohdistuneiden iskujen takana. Näitä ovat WSJ:n mukaan esimerkiksi saksalaisen asevalmistajan toimitusjohtajan murhayritys sekä juoni sytytyslaitteiden sijoittamiseksi kuljetusyhtiö DHL:n käyttämiin lentokoneisiin.

SSD on koonnut yhteen Venäjän tiedustelupalvelujen eri osia. Se on ottanut joitakin valtuuksia maan suurimmalta tiedustelupalvelulta FSB:ltä ja ottanut hallintaansa ’yksikön 29155’, jonka länsimaiden tiedusteluviranomaiset väittävät olleen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkytyksen takana Isossa-Britanniassa vuonna 2018.

SSD:llä on länsimaisten tiedusteluviranomaisten mukaan ainakin kolme laajaa tehtävää: murhien ja sabotoinnin toteuttaminen ulkomailla, soluttautuminen länsimaisiin yrityksiin ja yliopistoihin sekä ulkomaisten agenttien värvääminen ja kouluttaminen. Osasto on pyrkinyt rekrytoimaan agentteja Ukrainasta, kehitysmaista ja Venäjälle ystävällisistä maista, kuten Serbiasta. Osastolla on myös eliitti-erikoisoperaatiokeskus, joka tunnetaan nimellä Senezh, jossa Venäjä kouluttaa osaa erikoisjoukoistaan.