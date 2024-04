Venäjä on ottanut noin 180 yritystä valtion hallintaan

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän valtio on ottanut hallintaansa noin 180 yritystä, joiden arvo on noin 10,6 miljardia euroa. Haltuunotot ovat tapahtuneet Ukrainaan hyökkäyksensä jälkeen.

– Ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset ovat lähes varmasti olleet etusijalla, myös ulkomailla asuvien venäläisten omistamat yritykset, raportissa todetaan.

Brittitiedustelun mukaan Kreml on jakanut omaisuuttaan liikemiehille, jotka tukevat Ukrainan sotaa.

– Tämä deprivatisointi liittyy todennäköisesti Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaatimukseen uudesta nationalistisesta eliitistä.

Raportin mukaan kasvaneet puolustusmenot ovat lähes varmasti lisänneet Venäjän valtioon kohdistuvia taloudellisia paineita pakotteiden ja Venäjältä poistuneiden pääomavirtojen ohella.

Lisäksi raportti esittää, että Venäjä on erittäin todennäköisesti omaksumassa suurempaa valvontaa strategissilla teollisuudenaloilla, kuten puolustusteollisuudessa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 April 2024.

