Venäjä on myöntänyt vilpillä viisumeita Suomeen tuloa varten

Hallituksen rajapäätöksen yhteydessä julkaistussa sisäministeriön muistiossa valotetaan viimeisimpiä tietoja itärajan ilmiön taustoista. Eräs uusi vahvistettu tieto koskee Venäjän viisumikäytäntöjä. Muistio näyttäisi tukevan mediassa aiemmin liikkuneita tietoja Venäjän toiminnasta.

Uusia tietoja kuvattiin hallituksen ja Rajavartiolaitoksen tiistain tiedotustilaisuudessa eräänä perusteluna itärajan täyssululle.

Muistiossa arvioidaan tilanteen kehittymistä.

– Venäjän viranomaiset sallivat tai aktiivisesti edistävät ilmiötä lähtömaista Suomen rajalle. Sosiaalinen media ja taustalla vaikuttava rikollisuus osaltaan mahdollistavat ja voimistavat ilmiötä. Potentiaalisia välineellistettyjä maahantulijoita saapuu edelleen Luoteis-Venäjälle Suomen rajoitustoimista huolimatta. Saapujia on useista maista. Heidän tavoitteena on Suomeen sekä

Schengen alueelle pääseminen, muistiossa todetaan.

Seuraavaksi mainitaan, että ”Venäjälle saapumiseen käytettyjen viisumien vilpillinen hakeminen ja myöntäminen on ollut aikaisempia tietoja laajempaa”.

Iltalehti uutisoi jo aikaisemmin ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteisiin viitaten, että Venäjä on ryhtynyt myöntämään viisumeita Afrikan sarven maissa aiempaa löysemmin perustein. Tarkoituksena on ollut helpottaa tulijoiden saapumista Venäjään ja ohjata heidät sitten Suomen reitille. Tieto on vahvistettu Verkkouutisille viranomaislähteestä.

Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston osastopäällikkö, kenraalimajuri Matti Sarasmaa kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Suomeen tulleiden turvapaikkapuhutteluissa on käynyt ilmi, että henkilöt ovat käyttäneet väärin Venäjän viisumeitaan, eli tulleet Venäjälle ilman aikomusta jäädä maahan, ja jatkaneet sitten Suomea kohti.

Näiden tietojen perusteella on siis oletettavaa, että myös Venäjän viranomaisilla on ollut viisumeita myöntäessä tieto siitä, ettei niitä käytetä oikein, ja viisumeita on myönnetty tarkoituksella kauttakulkuun ja Suomeen tuloa varten.