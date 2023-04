”Venäjä on miinakenttä – länsimaalaisten korkea aika poistua maasta”

Yhdysvaltalaisen Wall Street Journalin Moskovan-kirjeenvaihtaja Evan Gershkovich on ensimmäinen Venäjällä vakoilusyytteiden perusteella vangittu amerikkalaistoimittaja lähes 37 vuoteen. Ilmeisen tekaistuihin todisteisiin pohjautuva tapaus on USA:han emigroituneen toimittaja Natalia Antonovan mukaan osoitus siitä, että kaikkien länsimaalaisten olisi viisasta poistua Venäjältä ensi tilassa.

Vladimir Putinin johtama Venäjä on hänen mukaansa käytännössä muuttunut fasistiseksi valtioksi, jonka keinovalikoimaan kuuluu muun muassa panttivankien ottaminen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että amerikkalaisten ja muiden länsimaalaisten, joiden maat ovat auttaneet taistelemaan Venäjän julmuuksia vastaan, on korkea aika hankkiutua pois maasta, Antonova toteaa Foreign Policy -lehdessä.

– Venäjän hyökättyä Ukrainaan pelisäännöt ovat muuttuneet. Ilmiannot ovat lisääntyneet. Kun Kreml teurastaa ihmisiä ulkomailla, siitä on tullut yhä vainoharhaisempi myös kotimaassa. Edes Yhdysvaltain passi ei suojaa Venäjän viranomaisilta, vaan todennäköisesti pikemminkin kiinnittää heidän huomionsa, hän sanoo.

”Älkää matkustako Venäjälle”

Ennen kiinniottoaan Gershkovich Antonovan mukaan tiedosti Venäjän olevan käymässä yhä vaarallisemmaksi.

– Uskon, että Gershkovich pysyi maassa, koska hän on rohkea mies, joka on sitoutunut työhönsä, hän sanoo.

Hän arvioi amerikkalaistoimittajan pysyvän vangittuna niin pitkään, kunnes Kreml jossain vaiheessa katsoo hyödyllisemmäksi vaihtaa hänet johonkuhun lännessä pidätettyyn venäläiseen.

– Se, mitä Gershkovichille on tapahtumassa, on vastenmielistä, mutta sen pitäisi myös lähettää hyvin selkeä viesti kaikille Venäjällä yhä oleskeleville amerikkalaisille: näiden ihmisten on lähdettävä pois. — Amerikkalaisten, jotka suunnittelevat matkustavansa Venäjälle mistä tahansa syystä, pitäisi perua aikeensa siitä huolimatta – tai ehkä erityisesti siinä tapauksessa – että heillä on venäläisiä sukujuuria. Venäjä ei ole koskaan ollut järin turvallinen, mutta nyt se on miinakenttä. Ei ole mitään syytä asettaa itseään vaaraan, jos se on vältettävissä, Antonova toteaa.

– Venäjän hallinto on toistuvasti paljastanut meille todellisen olemuksensa. Naamio on ollut riisuttuna jo jonkin aikaa. Kreml on sivistymätön. Sen poliittiset strategiat ovat roistojen laatimia, ja roistot niitä myös toteuttavat, hän kiteyttää.