Venäjä on menettänyt pysyvinä tappioina yli 250000 miestä

Venäjä on menettänyt pysyvästi Ukrainan sodassa 150 000 – 190 000 sotilasta, kertoo Britannian tuore tiedusteluraportti. Lukuun lasketaan kaatuneet sekä pysyvästi vammautuneet.

Jos mukaan lasketaan myös haavoittuneet, joiden odotetaan myöhemmin palaavan rintamalle, menetettyjen määrä on 240 000 – 290 000.

Brittitiedustelun mukaan mukaan ei ole laskettu Wagner-ryhmään kuuluneita sotilaita.

Viron entinen presidentti Toomas Ilves huomauttaa X:ssä julkaisussaan, että kaatuneiden määrä on huomattavasti suurempi, mikäli Wagner-joukot lasketaan lukuun mukaan.

– Jos mukaan luetaan Wagner-rikollisjoukot, Venäjä on menettänyt yli neljännesmiljoonaa kuollutta, Ilver kirjoittaa.

Viime viikkoina venäläisten raportoitujen kuolleiden määrän arvioidaan kasvaneen Avdiivkassa käytyjen kiivauden taistelujen seurauksena.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä on pyrkinyt kasvattamaan joukkojensa määrää jatkuvasti sodan alusta alkaen nostamalla sotilaiden taloudellisia kannusteita sekä syksyn 2022 osittaisella liikekannallepanolla.

Henkilöstön lisäykset ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä Venäjän mahdollisuuksissa samanaikaisesti sekä puolustaa sen hallussa olevia alueita että suorittaa kalliiksi käyviä hyökkäysoperaatioita, Brittien raportissa arvioidaan.

