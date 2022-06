”Venäjä nöyryyttää itse itseään”

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoo Venäjän nöyryyttävän itse itseään hyökkäyssodallaan Ukrainassa.

Hän viittaa Ranskan presidentti Emmanuel Macroninin kommenttiin, jonka mukaan Venäjää tai Vladimir Putinia ei pidä nöyryyttää. Macron sanoi BBC:n mukaan ranskalaiselle paikallismedialle, että ”vakavan virheen” tehneelle Putinille on tarjottava diplomaattinen ulospääsytie kriisistä.

Ulkoministeri Kuleba tyrmää Macronin puheet.

– Kehotukset välttää Venäjän nöyryyttämistä voivat ainoastaan nöyryyttää Ranskaa ja muita sitä vaativia maita. Venäjä nöyryyttää nimittäin itseään. Meidän kaikkien on parempia keskittyä siihen, miten Venäjä saadaan aisoihin. Se tuo rauhan ja pelastaa ihmishenkiä, hän tviittaa.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022