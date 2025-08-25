Venäjä neuvottelee Kiinan kanssa lännen pakotteisiin vastaamisesta

Venäjän duuman puhemies Vjatšeslav Volodin on saapunut Kiinaan viralliselle vierailulle, kertoo Venäjän valtio-omisteinen uutistoimisto TASS.
Volodin johtaa matkan aikana Venäjän parlamentaarista valtuuskuntaa.
Duuman puhemiehen odotetaan pitävän useita kokouksia ja osallistuvan myös Venäjän liittokokouksen ja Kiinan kansankongressin parlamenttien välisen yhteistyökomission 10. kokoukseen.
Tarkoituksena on keskustella Venäjän ja Kiinan parlamenttien välisen yhteistyön kehittämisestä sekä maiden välisen vuorovaikutuksen vahvistamisesta esimerkiksi talouden, turvallisuuden, matkailun, kulttuurin, koulutuksen ja tieteen aloilla.
Volodinin mukaan kokouksen asialistalla on myös pakotteiden aiheuttaman paineen ja ulkoisen puuttumisen torjunta, kauppa- ja taloussuhteiden laajentaminen, historiallisen totuuden suojeleminen sekä nuorisovaihto humanitaarisen yhteistyön vahvistamiseksi.
– Maamme suhteet Kiinaan perustuvat ystävyyden ja luottamuksen, molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön, itsenäisten valtioiden asioihin puuttumattomuuden sekä kaksoisstandardien poissaolon periaatteille, Volodin kirjoitti sosiaalisessa mediassa.