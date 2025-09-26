Venäjä myy Kalašnikoveja Italian mafialle

Käsiaseita, erityisesti Kalašnikov-rynnäkkökiväärejä vuosilta 2010–20 ilman sarjanumeroita, virtaa Venäjältä varjolaivaston aluksilla Sisilian satamien ja pohjoisessa Friulin rajan yli Italian mafialle. Aseet toimittaa Tulassa, 165 kilometriä Moskovasta etelään sijaitseva Venäjän valtion omistama asetehdas Imperatorskiy Tulsky Oruzheiny Zavod.

Moskovan kasvaneet asehankinnat – mukaan lukien tuonti esimerkiksi Kiinasta, Etelä-Koreasta ja Azerbaidžanista – ovat kasvattaneet sotatalouden pimeää puolta, koska valvonta on usein heikkoa. Arviolta joka kymmenes ase päätyy rikollisjärjestöjen käsiin ja pimeille markkinoille.

Tämän vuoksi Venäjän asevoimilla näkee sotatoimissa usein vanhoja aseita valtavasta asetuotannosta huolimatta. Uusien aseiden tuotannon ympärillä pyörii rinnakkaistalous, jota ei vielä täysin tunneta. Kun vuosina 2022–23 valmistuneita rynnäkkökiväärejä ilmestyy rintaman sijasta takavarikointeihin Euroopassa, se tarkoittaa, että pimeää rahaa virtaa Venäjän aseteollisuudelle.

Asevoimat on yksi Venäjän korruptoituneimmista sektoreista. Korruptio vaatii paljon käteistä, jonka ainoa lähde tässä tapauksessa on aseiden myynti pimeille markkinoille.

Asemyynnin reitit osuvat paljolti yksiin Moskovan varjolaivaston kanssa. Välimerellä, matkalla päätesatamaansa osa lastista puretaan kolmanteen maahan, Italian Sisilian satamiin, joihin aseet toimitetaan öljy-, voiteluöljy- tai polttoainetynnyreissä. Aiemmin aseet laivattiin Syyriasta, mutta nyttemmin esimerkiksi Egyptistä, Libyasta tai Tunisiasta.

Rikollisjärjestöjen asevarastot pitkin Eurooppaa ovat Moskovan pieniä etuvartioasemia maiden sisällä. Anne Applebaum kuvaa kirjassaan Autocracy Inc., miten diktatuurit ja puolisotilaalliset ryhmät ovat liittoutuneet rikollisjärjestöjen kanssa ympäri maailmaa.

Esimerkiksi Ryhmä Wagner teki yhteistyötä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden kanssa kattaen koko pimeän talouden: aseet, rahan ja huumeet. Itse aseiden muodostaman uhan lisäksi pimeä talous on merkittävä osa Venäjän talouden rahoitusta, johon kuitenkin kiinnitetään hyvin vähän tai ei lainkaan huomiota.