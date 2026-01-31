Venäjä-mielisen aktivistin tuomio suututti Kremlin – ”Uusfasistisen eliitin juridista terrorismia”

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova moitti perjantaina suorin sanoin Latviaa maanpetostuomion langettamisesta Kreml-mieliselle aktivistille. Zaharova kertoo asiasta Telegram-kanavallaan.

Tapahtumaketju alkoi, kun Riian käräjäoikeus tuomitsi 71-vuotiaan Aleksander Gaponenkon kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen vieran vallan avustamisessa Latvian vastaisissa toimissa. Gaponenkolla on aiemmin vastaava tuomio vuodelta 2018. Lisäksi hänet on saanut tuomion kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

Latvian yleisradioyhtiö LSM:n mukaan Gaponenkoa syytettiin osallistumisesta Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) instituutin konferenssiin, jonka teemana oli ”venäläisten maanmiesten kulttuurimurha Baltian maissa”. Hän piti konferenssissa myös puheen, jossa hän lietsoi vihaa latvialaisia vastaan ja syytti heitä latvianvenäläisten alistamisesta.

Latvialaisen Jauns-uutismedia kertoo, että Gaponenko vaati puheessaan muun muassa itsenäisen Latvian tuhoamista ja kehotti osallistujia valmistautumaan Venäjän hyökkäykseen.

– Jos Venäjä aloittaa humanitäärisen intervention Baltian maissa, meidän on valmistauduttava siihen. […] Meidän on puhuttava siitä useita vuosia etukäteen, Gaponenko totesi.

Tapahtumaan osallistui myös entinen europarlamentaarikko Andrei Mamikin, jonka mukaan ”venäläiset kestävät natsien hirmuhallinnon Baltian maissa”. Mamikin linjasi myös, että Latvian tasavallan ei kuuluisi olla olemassa.

Venäjän ulkoministeriö kutsui tapahtumaa ”ihmisoikeuskonferenssiksi”.

Zaharovaa tuomio suututti. Hänen lausuntonsa jaettiin laajalti Venäjän ulkoministeriön sosiaalisen median tileillä.

– Tuomitsemme vahvasti tämän politisoidun tuomion, joka perustuu selvästi väärille ja keinotekoisille syytteille, jonka Latvian ”nukkeoikeusjärjestelmä” langetti valtaa pitävän regiimin käskystä, Zaharova sanoi.

Ulkoministeriön tiedottajan mukaan on traagista, että terveysvaivoista kärsivä ikähiminen tuomitaan kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen.

– Riikan käräjäoikeus, häpeä! Zaharova moitti.

– [Tämä] on juridista terrorismia. Tämä on yritys hiljentää ne, jotka puhuvat totta. Kaikki tämä muistuttaa Gestapon pahimpia käytäntöjä, jotka ilmeisesti ovat lähellä Latvian pohjimmiltaan uusfasistista valtaeliittiä.

Gaporenkon tuomio onkin Zaharovan mielestä osoitus Venäjään ja venäläisiin kohdistetuista sortotoimista. Hän painotti, että Venäjä tulee nostamaan Baltian maiden ihmisoikeustilanteen esille jatkossakin.

– [Jatkamme] Latvian, Liettuan ja Viron vankiloissa viruvien poliittisten vankien vapauttamisen vaatimista, Zaharova linjasi.