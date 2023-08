Venäjä menetti iskussa suuren sotalaivan – korjaus ei onnistu

Pommiveneiskussa Mustallamerellä vaurioitunut venäläinen maihinnousualus Olenegorski Gornjak on todennäköisesti pitkään pois pelistä.

Ukrainan sotilastiedustelun arvion mukaan Roputsha-luokan alusta ei pystytä korjaamaan lähitulevaisuudessa. Olenegorski Gornjak on yksi kolmesta maihinnousualuksesta, jotka Venäjä siirsi Mustallemerelle ennen viime vuoden hyökkäystä Ukrainaan.

Länsimaisten tiedusteluarvioiden mukaan alus kärsi vakavia vaurioita Ukrainan miehittämättömällä pommiveneellä tekemässä iskussa Novorossijskin satamassa viikko sitten. Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt väitetty video iskusta (alla) ja materiaalia, jossa näkyy kallellaan oleva vaurioitunut maihinnousualus seuraavana päivänä.

Ukrainan sotilastiedustelun tiedottaja Andrii Jusov kertoi Kyiv Independentin mukaan Ukrainan television haastattelussa, että aluksen korjaaminen tulee olemaan ”ongelmallista”.

– Tätä alusta ei ole valmistettu Venäjällä ja vauriot ovat varsin merkittäviä. Olenegorski Gornjakia ei luonnollisesti tulla enää näkemään lähitulevaisuudessa, Jusov totesi.

Alus on rakennettu Puolan Gdanskissa 1970-luvulla. Verkkouutiset on kertonut aluksen historiasta ja sen menetyksestä Venäjälle koituvista kustannuksista kattavasti tässä jutussa.

This Russian Ropucha Class landing ship looks to not be having a great time after this mornings Ukrainian USV attack.

Pretty significant listing to the port side. pic.twitter.com/O2Mc19EF4C

