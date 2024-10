Venäjä menettää Pohjois-Korean lähettämän osaston verran sotilaita reilussa viikossa

Ensimmäisten Pohjois-Korean Venäjälle lähettämien sotilaiden on vahvistettu saapuneen Ukrainan vastaiselle rintamalle Kurskin alueella.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan arvioi, että pohjoiskorealaisten lähettäminen sotaan tarkoittaa merkittävää eskalaatiota konfliktissa. Hänen mukaansa Ukraina-tuessaan varovaisuutta noudattaneen Naton pitää nyt arvioida uudelleen koko strategiansa.

– Kyseessä on nyt globaali konflikti, valitettavasti. Jos Nato haluaa, ettei se laajene entisestään, niin sen pitää toimia ratkaisevalla tavalla. Strategiana on oltava Venäjän tappio Ukrainassa. Naton konsensukseen nojaavan päätöksenteon vuoksi on mielestäni luultavaa, että näin ei kuitenkaan tehdä, Mick Ryan sanoo Times Radion haastattelussa.

Kenraali arvioi, ettei noin 10 000 pohjoiskorealaisen sotilaan lähettäminen tule muuttamaan sotaa ratkaisevalla tavalla.

– Lukumäärä vastaa vain noin yhdeksän vuorokauden tappioita Venäjälle. On oltava realistisia vaikutuksen suhteen, paitsi jos määrät tulevat lisääntymään merkittävästi, Ryan sanoo.

University College Dublin -yliopiston professori Scott Lucas uskoo Kremlin luottavan siihen, ettei kansainvälinen yhteisö reagoi merkittävällä tavalla Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin päätökseen. On mahdollista, että Ukrainalle lähetettävää tukea lisätään.

– Herää myös kysymys, miksi venäläiset haluavat ottaa tämän riskin. Vaikuttaa siltä, että he todella tarvitsevat näitä sotilaita, Scott Lucas toteaa.

Professorin mukaan uutiset viittaavat siihen, että Venäjän ”hämmästyttävän korkeat” tappiot aiheuttavat Kremlille vaikeuksia. Venäläisjoukkojen arvioidaan kärsivät 1 200–1 400 sotilaan päivätappioita kaatuneina ja haavoittuneina.

– Tiedämme, ettei Vladimir Putin halua käynnistää uutta liikekannallepanon aaltoa, koska siihen liittyy merkittäviä riskejä hänen kannaltaan. Pohjoiskorealaiset joukot eivät lukeudu maailman parhaimpiin, mutta Putin saa lisää miehiä, joita hän voi syöttää lihamyllyyn, Scott Lucas toteaa.