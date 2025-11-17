Venäjä lisäsi entisen pääministerinsä terroristilistalle

Venäjän liittovaltion rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen virasto Rosfinmonitoring on lisännyt entisen pääministeri Mihail Kasjanovin tarkkailulistalleen.

Rosfinmonitoring ylläpitää mustaa listaa henkilöistä ja organisaatioista, joiden epäillään osallistuvan ääriliikkeisiin tai terrorismin tai niiden rahoittamiseen. Listalle päätyminen johtaa tilien jäädyttämiseen ja muihin rajoituksiin. Asiasta kertoo esimerkiksi venäläinen verkkolehti Vzgljad. Tiedon voi myös tarkistaa Rosfinmonitoringin julkiselta listalta.

Tietoa siitä, miksi Mihail Kasjanov on lisätty listalle, ei ole. Hän oli Venäjän pääministeri tammikuusta 2000 helmikuuhun 2004.

Kasjanovia pidettiin hänen aloittaessaan pääministerinä 2000 riippumattomana oligarkeista, mutta toisaalta hänellä on myös väitetty olevan läheiset suhteet Boris Berezovskiin, joka käytti valtaa edellisen presidentin Boris Jeltsinin sisäpiirissä. Kun Mihail Hodorkovski pidätettiin lokakuussa 2003, Kasjanov arvosteli päätöstä ja arveli Hodorkovskin johtaman öljy-yhtiö Jukosin osakkeiden takavarikomisen vähentävän luottamusta Venäjän talouteen.

Presidentti Vladimir Putin erotti Kasjanovin ja hänen johtamansa hallituksen talvella 2004. Hänen itseensä kohdistettiin korruptiotutkinta vuonna 2005 ja samana vuonna hän ryhtyi Putinin vastustajaksi, mutta ei ole oikein löytänyt paikkaansa Venäjän hajanaisen opposition riveissä.

Kasjanoviin on vuosien saatossa kohdistettu useita tappouhkauksia ja häiriköintiä, kuten kananmunilla heittelemistä. Vuonna 2016 Venäjän hallinnolle myönteinen tv-kanava julkaisi väitetysti Kasjanovista salaa kuvatun paljastusvideon, jossa hänen ja naispuolisen oppositiopoliitikon näköiset ihmiset harrastivat keskenään seksiä.

Vuonna 2023 Kasjanov lisättiin Venäjän ulkomaisten agenttien listalle.