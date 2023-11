Venäjä lietsoo Euroopan muslimeita länsivihaan

Venäjä yrittää lietsoa länsivastaista ja antisemitistä mielialaa Euroopan muslimiväestön keskuudessa, arvelee brittiläinen Venäjään erikoistunut toimittaja Peter Pomerantsev. Asiasta uutisoi Ukrinform.

Venäjän intresseissä on, että ihmisten huomio siirtyisi Ukrainasta muualle. Pomerantsevin mukaan Venäjän propaganda ei kuitenkaan suoraan kehota unohtamaan Ukrainan tapahtumia ja keskittymään Lähi-itään, sillä se olisi liian läpinäkyvää. Todellisuudessa Venäjän strategia on ovelampi ja Euroopalle riskialttiimpi.

– [Propaganda] on paljon toimivampaa, kun se on epäsuoraa, Pomerantsev toteaa.

Pomerantsev arvioi, että Venäjä pyrkii lietsomaan lännen ja Israelin vastaista antisemitististä mielialaa Länsi-Euroopan maiden muslimivähemmistöjen parissa. Tämä näkyy esimerkiksi suurissa Israelin ja länsimaiden vastaisissa mielenosoituksissa, joita on nähty muun muassa Saksassa.

Ranskassa taas moldovalainen pariskunta jäi hiljattain kiinni Daavidin tähtien maalamisesta rakennusten seiniin. Ranskan tiedustelu uskoo, että ohjeet ja rahoitus tekoihin tuli Venäjältä.

Sen lisäksi, että Venäjä lietsoo antisemitistä mielialaa muslimien parissa, yrittää Venäjä saada aikaan muslimien ja maahanmuuttajien vastaista mielialaa laitaoikeiston parissa. Tavoitteena on luoda mahdollisimman vihamielinen ilmapiiri pakolaisia kohtaan.

– He [venäläiset] koettavat vahvistaa ristiriitoja. […] He ovat panostaneet erityisesti Saksaan, Pomerantsev tiivistää.

Pomerantsevin mukaan Venäjä laskelmoi, että kun Ukrainan infrastruktuurin pommitukset taas alkavat ja uusia pakolaisia virtaa Eurooppaan, olisi tavoiteltavaa, että ukrainalaispakolaisia vastaanottavissa maissa olisi pakolaisvastainen mielipideilmasto.

– Tällaista peliä he pelaavat. Nokkela ja toimiva propaganda toimii silloin, kun levittäjä ei ole näkyvissä, Pomerantsev sanoo.

Yhdysvalloissa Venäjän propagandastrategia on taas yhdistää Ukrainan avustaminen presidentti Joe Bideniin, joka on republikaanien parissa erittäin epäsuosittu. Suurin osa yhdysvaltalaisista on edelleen Ukrainan puolella, mutta Pomerantsevin arvion mukaan noin 15 prosentin vähemmistö vastustaa tiukasti Ukrainan avustamista.

Kyse ei kuitenkaan useimmiten ole siitä, että he olisivat erityisen Venäjä-mielisiä.

– He todella vihaavat Bidenia, enemmän kuin he vihaavat [Vladimir] Putinia. Ja he vastustavat Ukrainaa, koska he vastustavat Bidenia, Pomerantsev selittää.

Tähän ryhmä välittää Pomerantsevin mukaan ainoastaan Yhdysvalloista, joten pelkkä Ukrainan puolustustaisteluun vetoaminen ei heitä liikuta. Sen sijaan heille tulisi näyttää ja selittää, kuinka Venäjä tekee yhteistyötä Iranin kanssa vahingoittaakseen ja nöyryyttääkseen Amerikkaa.

Sen sijaan yksi ryhmä on Pomerantsevin mukaan niin uppoutunut Venäjän propagandaan, että mikään temppu ei kykene muuttamaan heidän mielipidettään.

– Ainoa yleisö, joka on täysin menetetty, on ”outovasemmisto” . Eristyneisyyttä kannattavat ihmiset, jotka eivät halua Yhdysvaltojen puuttuvan mihinkään, Pomerantsev harmittelee.