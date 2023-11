Ranskassa tutkitaan: Pariisiin piirretyt Daavidin tähdet saattoivatkin olla Venäjän operaatio

Rakennusten seiniin Pariisissa maalattujen Daavidin tähtien takana saattaakin Ranskan tiedustelun mukaan olla venäläinen operaatio, jonka tarkoituksena on ruokkia epävakautta Ranskassa, asian tutkintaa lähellä oleva taho paljastaa Franceinfo-kanavalle.

Graffiteja on tehty etenkin kaupungin eteläosissa. Juutalaisvastaiseksi uhkaukseksi tulkitut seinäpiirrokset ovat herättäneet laajaa kansainvälistä huomiota niin mediassa kuin eri somealustoillakin ja ruokkineet keskustelua antisemitismistä Ranskassa.

Ranskalaismedian mukaan graffitien tekemisestä pidätettiin vajaat kaksi viikkoa sitten moldovalainen pariskunta, joka jäi tuolloin yöllä verekseltään kiinni maalattuaan viitisentoista Daavidin tähteä. He kertoivat kuulustelussa tehneensä maalauksia toistaiseksi tuntemattoman venäläisen henkilön käskystä pientä palkkiota vastaan.

Franceinfon tietojen mukaan viranomaiset ovat sittemmin tunnistaneet valvontakameranauhoista toisenkin graffiteja tehneen pariskunnan. Heidän kerrotaan poistuneen välittömästi Ranskasta.

– Se oli kuin kommando-operaatio, poliisilähde kuvailee.

Heidän taustastaan tai siitä, mihin he Ranskasta lähtivät, ei ole toistaiseksi tihkunut tietoa julkisuuteen.

Ranskalaistiedot tuovat mieleen kesällä paljastuneet Venäjän operaatiot ympäri Eurooppaa. Tuolloin kerrottiin Moskovan järjestämistä Turkin ja islamin vastaisista mielenilmauksista. Niihin kuului feikkiprotesteja ja hyvin samankaltaisin metodein levitettyjä graffiteja, joille pyrittiin myös saamaan huomiota sosiaalisessa mediassa.

Verkkouutiset uutisoi asiasta tuolloin tästä löytyvässä jutussa, joka perustui tutkivaan journalismiin keskittyvän venäläisen oppositiomedia Dossier Centerin hankkimiin vuodettuihin Venäjän tiedustelun asiakirjoihin.

Mielenilmausten tarkoituksena oli kylvää eripuraa Turkin ja sen Nato-liittolaisten välille sekä vaikuttaa siihen, mitä Ukrainasta ajatellaan.

Venäläispapereista ilmeni Moskovan olleen esimerkiksi juurikin Pariisissa maaliskuussa järjestetyn protestin takana.

Kasvonsa peittäneet ja ukrainalaisiksi itseään kutsuneet henkilöt ilmaantuivat tuolloin Pariisin Montmartreen ja levittivät sinne lakanan, jossa sanottiin Turkin maanjäristyksen olevan kosto venäläisistä turisteista. ”Mielenosoittajat” tekivät natsitervehdyksiä kameroille ja huusivat ”pysäyttäkää Erdogan”. Poliisi poisti lakanan kun performanssia oli kestänyt noin 40 minuuttia.

Pariisissa poltettiin samana päivänä Turkin lippu ja kaupungin seiniin ilmestyi mielenilmauksia edeltävän yön aikana satakunta graffitia. Niissä kehotettiin muun muassa ”pysäyttäkää islam” ja ”pysäyttäkää Erdogan”. Graffiteista jaettiin kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa. Venäjän tiedustelun asiakirjoissa kehuttiin some-levityksen saavuttaneen runsaasti huomiota.

Papereista ilmeni myös, että Venäjän tiedustelu oli hankkinut työvoimaa feikkiprotesteihin ja sosiaalisen median materiaalin tuottamiseen tarjoamalla ”päiväkeikkoja” Facebookin-työnhakuryhmissä 80-100 euron korvausta vastaan. Samat Venäjän tiedusteluun liitetyt henkilöt toimivat myös useissa eri mielenilmauksissa eri kaupungeissa.

Meanwhile in France: buildings belonging to French Jews in Paris were marked with a Star of David pic.twitter.com/7WGQ7UD6si

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 31, 2023