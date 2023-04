Venäjä kokosi Krimille valtavan määrän tankkeja, nyt kaikki ovat kadonneet

Venäjä on uusien satelliittikuvien perusteella tyhjentänyt kokonaan suuren kalustovarikon Krimillä.

Kuvat on otettu Medvedivkan alueelta, joka sijaitsee lähellä Ukrainan ja Venäjän miehittämän Krimin rajaa.

Satelliittikuvia tyhjentyneestä varikosta on jakanut Twitterissä American Enterprise Institute -ajatushautomon asiantuntija Brady Africk.

Tukikohdassa oli kuvien perusteella vielä 11. helmikuuta runsaasti taistelupanssarivaunuja, panssariajoneuvoja ja tykistöjä. Uusimmassa 25. helmikuuta otetussa satelliittikuvassa alue on täysin tyhjä.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows.

This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac

— Brady Africk (@bradyafr) April 26, 2023