Venäjä kiihdyttää hyökkäyksiä – jalkaväki yrittää edetä yksin

Venäjän asevoimat on kiihdyttänyt lokakuun alun jälkeen hyökkäyksiä useissa eri rintamakohdissa Ukrainassa.

Asiantuntijoiden mukaan Kremlin tavoitteena on ottaa takaisin sotilaallinen aloite, joka on ollut Ukrainalla kesäkuussa aloitetusta vastahyökkäyksestä lähtien. Rynnäköitä on jatkettu kovista tappioista huolimatta muun muassa Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan ympäristössä.

Kaupunkia on kuvailtu ”veitseksi miehittäjän kurkulla”, sillä se sijaitsee vain noin kymmenen kilometrin päässä Donetskin kaupungista ja sitä ympäröivistä liikenneväylistä.

Venäjän väitetään saavuttaneen viime päivinä hyökkäyksillään ainakin paikallista menestystä. Maan puolustusministeriö julkaisi 14. marraskuuta videon, jossa VDV-maahanlaskujoukkojen 98. divisioonan sotilaiden näytettiin etenevän Bahmutin kaupungin länsipuolella.

Venäläinen sotabloggaaja sanoi joukkojen käyttävän Wagner-palkkasoturiryhmän kaltaisia taktiikoita rynnäköissään. ISW-ajatuspajan mukaan tämä käytännössä viittaa siihen, että jalkaväki lähetetään suoriin hyökkäyksiin ilman panssariajoneuvojen tukea.

Taistelut ovat ilmeisesti jatkuneet kiivaina myös Zaporizzjan alueella sijaitsevan Robotynen kylän ympäristössä, johon ukrainalaisjoukot etenivät loppukesästä. Venäjä on sijoittanut alueelle liikekannallepanossa Moskovan alueelta kootun 1430. rykmentin sekä 42. motoroidun divisioonan alaisia yksiköitä.

