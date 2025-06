Venäjä kiertää pakotteita uudella kryptovaluutalla

Markkinoille on luotu uusi kryptovaluutta, joka mahdollistaa venäläisten tekemät rajat ylittävät maksut ja sitä kautta länsimaiden asettamien pakotteiden kiertämisen, uutisoi Financial Times.

Valuutan ovat luoneet moldovalainen oligarkki ja venäläinen puolustussektorin pankki.

FT:n mukaan kryptovaluutalla on tehty neljän kuukauden aikana siirtoja jo noin 9,3 miljardilla dollarilla (noin 8 miljardia euroa) erillisessä kryptopörssissä.

Ensimmäiseksi Venäjän ruplaan sidotuksi stablecoiniksi mainostettu A7A5-valuutta lanseerattiin virallisesti Kirgisiassa helmikuussa.

Stablecoin on kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu johonkin valuuttaan.

A7A5-valuutan tavoitteena on helpottaa laajamittaisia ​​rahavirtoja Venäjälle ja Venäjältä, joita länsimaiden rajoitukset ovat huomattavasti vaikeuttaneet viime vuosina.

FT:n mukaan kauppaa käydään Kirgisiaan äsken perustetussa kryptopörssissä Grinexissä.

Stablecoinia tukevat ruplamääräiset talletukset on tehty Moskovassa olevaan puolustussektorin pankkiin Promsvyazbankiin. Yhdysvallat, Ison-Britannia ja EU ovat asettaneet pakotteita pankille Venäjän hyökkäyssodan takia.

Krytovaluutan kasvu on ollut nopeaa: sillä on liikkeessä 12 miljardia tokenia eli yksikköä, mikä vastaa 156 miljoonaa dollaria. FT:n mukaan valuuttaa käyttää intensiivisesti suhteellisen pieni käyttäjäryhmä, joka on tehnyt huomattavia siirtoja.

A7A5-valuutta näyttää linkittyvän Moskovan yrityksiin käyttää kryptovaluuttoja ulkomailla tapahtuvien poliittisten vaikutuskampanjoiden rahoittamiseen, arvioi lontoolainen voittoa tavoittelematon Centre for Information Resilience (CIR) -tutkimusryhmä.

Iso-Britannia on asettanut pakotteita valuutan takana alun perin olevalle A7-yritykselle. Venäläisten yritystietojen mukaan se on moldovalaisen liikemiehen Ilan Sorin enemmistöomistuksessa. Sor pakeni kotiarestista Moldovassa vuonna 2019 sen jälkeen, kun hänet tuomittiin miljardin dollarin varastamisesta maan historian suurimmassa pankkipetoksessa.