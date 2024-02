Venäjä kiertää pakotteita Kiinan ja Intian kautta

Venäjän kaksi vuotta sitten aloittaman hyökkäyssodan vuoksi Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat asettaneet laajoja pakotteita Venäjää vastaan.

Pakotteet näkyvät selkeästi Venäjän vienti- ja tuontitilastoissa, kertoo Wall Street Journal.

Osalle pakotteiden alaisista vientituotteista Venäjä on onnistunut löytämään muita ostajia. Esimerkiksi raakaöljyn vienti Kiinaan ja Intiaan on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana.

Maa käyttää öljyn vientiin EU:n ja Yhdysvaltojen ulkopuolisia toimijoita, jotta öljyn kuljetus ei jäisi pakotteista kiinni. Myös vienti Turkkiin on säilynyt melko tasaisena hyökkäyssodasta huolimatta.

Tavaroiden tuonti Euraasian maista Venäjälle on kasvanut merkittävästi. Syynä tähän arvioidaan olevan pakotteiden kiertäminen. Korkean teknologian vienti Venäjälle on länsimaissa kielletty, koska maan aseteollisuus on riippuvainen länsimaalaisista komponenteista ja osista.

Euraasian maiden, kuten Armenian, kautta Venäjä kykenee kiertämään pakotteita. Ensin korkean teknologian tuotteet tuodaan Euraasian maihin, minkä jälkeen ne viedään välittömästi Venäjälle. Länsimaiden on ollut vaikea puuttua pakotteiden alaisten tuotteiden vientiin Venäjälle kolmansien maiden kautta.

Myös Kiinalla on suuri merkitys Venäjän sotateollisuuden varustamisessa. Kiina ei ole asettanut pakotteita Venäjää vastaan.