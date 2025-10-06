Venäjä kiersi pakotteita kryptovaluutalla

Venäjän tukema kryptovaluuttaoperaatio näyttää onnistuneen kiertämään Yhdysvaltojen asettamat pakotteet. Venäjä on pystynyt liikuttamaan varoja ainakin 6 miljardilla dollarilla (noin 5,1 miljardia euroa), kirjoittaa Financial Times.

Talouslehden analyysin mukaan yli 80 prosenttia Venäjän rajat ylittävän maksujärjestelmän ytimessä olevasta vakaavaluutasta (stablecoin), A7A5:stä, tuhottiin ja luotiin uudelleen, jotta siitä saatiin poistettua yhteydet kryptopörssiin, jolle Yhdysvallat oli juuri asettanut pakotteita.

A7A5 on osa A7:ää, joka on kasvussa oleva rajat ylittävä maksujärjestelmä. Se on rakennettu korvaamaan Yhdysvaltojen johtama rahoitusjärjestelmä, josta venäläiset lainanantajat suljettiin pois Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022.

Yhdysvallat lisäsi kirgisialaisen kryptopörssin Grinexin pakotelistalleen elokuussa. Grinexia on väitetty Garantex-nimisen pörssin seuraajaksi. Yhdysvaltain viranomaiset sulkivat Garantexin maaliskuussa syyttäen sitä ”hakkeroinnista, kiristysohjelmista, terrorismista ja huumekaupasta”.

FT:n analyysin mukaan A7A5:n ylläpitäjät poistivat elokuussa Grinexi-pörssiin kytketyn lompakon sisällön, jossa oli kryptovaroja yhteensä 405 miljoonaa dollaria. Tämä on yli 80 prosenttia liikkeessä olevan A7A5-kryptovaluutan kokonaismäärästä.

Pian tämän jälkeen saman summan arvoiset tokenit luotiin uuteen lompakkoon, mikä käytännössä siirsi varat uuteen käyttöön. Menetelmällä katkaistiin yhteys vanhan ja uuden tilin välillä, mikä vaikeuttaa pakotteiden kohdistamista varojen välille.

FT:n mukaan tässä lompakossa on tehty 6,1 miljardin dollarina arvosta siirtoja elokuusta lähtien.

A7A5 on rekisteröity Kirgisiassa, jonka Venäjä luokittelee ”ystävälliseksi maaksi”. Kolikon rekisteröity liikkeeseenlaskija on kirgisialainen yritys nimeltä Old Vector, joka on asetettu Yhdysvaltojen mustalle listalle elokuussa.

Venäjän viranomaiset myönsivät viime viikolla A7A5:lle virallisen aseman: tämä antaa viejille ja tuojille mahdollisuuden käyttää sitä virallisesti Promsvyazbankin omistaman alustan kautta, joka A7A5-liikkeeseenlaskijan mukaan tukee kutakin tokenia ruplalla. Token on kryptovaluutan digitaalinen yksikkö.

Promsvyazbank on venäläinen valtion omistama puolustusalan luottolaitos, jolle on asetettu länsimaisia ​​pakotteita. Se omistaa myös 49 prosentin osuuden A7-rajat ylittävästä maksuverkostosta, jonka kerrotaan laajenevan nopeasti, esimerkiksi Afrikkaan.